Harry Styles ringrazia i fan in italiano durante il concerto a Bologna: il video

Durante lo show di ieri sera, all’Unipol Arena di Bologna, Harry Styles ha regalato un momento molto emozionante ai suoi fan italiani.

L’artista ha ringraziato il pubblico del Bel Paese con un discorso molto toccante, tutto nella nostra lingua.

“Sto imparando l’italiano, ma molto lentamente. Per favore siate pazienti con me! Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia. E sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato! Quindi a tutti voi va il mio amore. Grazie di essere qui stasera, vorrei che foste liberi di essere chi volete”.

Le sue parole, pronunciate in italiano, sono il frutto dello studio che il cantante ha intrapreso durante il primo lockdown, quello che c’è stato all’inizio dello scoppio della pandemia.

Ecco il video in cui Harry ringrazia i fan a Bologna

Il cantante intona Se telefonando di Mina

Ma le dimostrazioni d’amore per l’Italia non sono finite qui: durante il concerto di ieri sera, l’artista ha intonato insieme ai fan un grande classico della musica nostrana, Se telefonando di Mina!

Non è però la prima volta che Harry Styles fa una dichiarazione simile. Tre anni fa, durante il suo concerto nella medesima location, ha fatto innamorare il pubblico con la sua particolarissima pronuncia nel nome Ornella.

“La mia bocca appartiene all’Italia” ha dichiarato sul palco in quell’occasione, riferendosi al suo apprezzamento per la cucina tricolore.

“In tutti questi anni, tutte le volte che sono stato qui, siete sempre stati fantastici con me, vi ringrazio per questo. Per questo motivo anche il mio cuore appartiene all’Italia” ha aggiunto.

Harry Styles e il suo legame con l’Italia

In questi anni di carriera, prima con i One Direction e poi da solista, il cantante ha visitato il nostro Paese innumerevoli volte e non solo per motivi professionali.

È stato in diverse occasioni a Roma e a Modena, in quest’ultima è un affezionato cliente di un rinomato ristorante, quello di Massimo Bottura.

L’ultima volta in Italia, prima del concerto di ieri, risale al mese di maggio. In quel periodo è stato visto insieme alla compagna Olivia Wilde a Civita di Bagnoregio, nel Lazio, dove avrebbe persino comprato casa.

Nel corso di una recente intervista con Zane Lowe per il lancio del suo nuovo album, Harry ha anche svelato di aver attraversato il nostro paese in gran segreto. Un viaggio on the road in solitaria.

Il cantante ha confessato: “È stato come un viaggio a tempo indeterminato. Ho guidato fin lì con un amico. Lui, dopo un paio di giorni, è tornato indietro in aereo, io sono rimasto per un paio di settimane, da solo. Andavo in giro, prendevo un caffè, mi sedevo. Penso di essermi rilassato molto, mi sentivo come se nessuno sapesse dove mi trovavo. Mi sentivo un essere umano. Infine, ho guidato per tutto il viaggio di ritorno, non c’era nessuno con me. Io amo guidare”.

Harry Styles, infine, ha scelto la costa di Amalfi per girare il video musicale di Golden, uno dei più attesi del suo precedente album Fine Line.

