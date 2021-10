Eternals chiude Roma FF16: la recensione e il racconto

Eternals ha chiuso Roma FF16. Noi eravamo lì e, dopo un paio di giorni, abbiamo cercato di riordinare le idee per raccontarvi che cosa è successo.

Come sapete Eternals è il 26esimo film del MCU, il terzo film della Fase Quattro. Ma non solo dietro la macchina da presa c’è la regista premio Oscar Chloé Zhao, la quale ha diretto un cast diversificato e multietnico che annovera nomi incredibili come Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Il tocco di Chloé Zhao si sente e riesce a coinvolgere per ben 2 ore 40 minuti senza annoiare, ma regalando intrattenimento puro che tuttavia non rinuncia a insistere su tematiche oggi importantissime come l’inclusività, il valore della famiglia, il coraggio di essere se stessi e il rispetto per il nostro pianeta.

Le stesse di cui ha parlato lei insieme ad Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington e Gemma Chan durante la conferenza stampa di presentazione di Eternals. Nelle risposte del cast e della regista è emersa sin da subito la volontà di rielaborare il materiale originale per rendere gli Eterni delle figure che fossero realmente capaci di comunicare al pubblico, in particolare ai giovani.

Da qui l’idea di presentare una storia in cui tutti i personaggi fossero tutti sullo stesso piano e, al contempo, caratterizzati tra tratti particolari che li rendono unici.

Makkari (interpretata da Lauren Ridloff) è sordomuta, Kingo (interpretato da Kumail Nanjiani) è legato a doppio filo alla cultura indiana, Thena (interpretata da Angelina Jolie) soffre di disturbi mentali ma non per questo risulta essere debole. Anzi. Anche i personaggi di Richard Madden (Ikarus) e Kit Harington (Dane) sono dipinti con grande umanità, a riprova del fatto che essere supereroi non equivale a indossare un costume colorato. È qualcosa di strettamente connesso al modo in cui si sceglie di vivere la propria vita.

E non è un caso che Chloé Zhao abbia scelto di incentrare la vicenda di Eternals sulla storia d’amore di Sersi (Gemma Chan), eroina contemporanea disposta a sacrificare se stessa con coraggio e senza alcuna situazione per quello che ama di più. E no, non ci riferiamo (solo) al triangolo amoroso tra il suo personaggio e quelli di Richard Madden e Kit Harington, ma all’amore che lei prova per l’umanità. Pur non essendo lei stessa umana.

Un messaggio che arriva forte e chiaro e che sarà capace di conquistare i fan del MCU e non solo.

In conclusione

Eternals è bel viaggio che diverte e intrattiene, in cui Chloé Zhao si prende tutto il tempo per presentarci i suoi personaggi e costruire un nuovo mondo. Un esperimento interessante che dimostra come sia possibile trovare il giusto equilibrio tra un’idea di cinema più autoriale e grandi produzioni.

ATTENZIONE SPOILER!!!

Il sequel ovviamente è già stato annunciato nelle scene post credit in una delle quali, ebbene sì, c’è davvero Harry Styles nei panni Eros, fratello di Tanos. Mentre nella seconda scena il personaggio di Dane apre una misteriosa scatola con una spada, mentre una voce fuori campo gli parla. Stando ad alcune indiscrezioni potrebbe essere la spada che lo trasforma nel Cavaliere Nero.