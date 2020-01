Sky Cinema Oscar: il canale disponibile dal 1 al 14 febbraio

Dal 1 al 14 febbraio arriva Sky Cinema Oscar, canale tematico dedicato a tutti i film vincitori dell’ambita statuetta. Per questa occasione Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma con una programmazione speciale. Oltre 90 film tutti disponibili anche on demand su Sky e NOW TV in una collezione dedicata.

Una programmazione che farà da cornice all’attesissima Notte degli Oscar 2020, trasmessa in diretta su Sky, la notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, a partire dalle 22.45 fino all’alba su Sky Cinema Oscar.

La diretta notturna sarà accompagnata come ogni anno da Francesco Castelnuovo che, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova, la giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone e tanti altri ospiti d’eccezione.

Ecco alcuni titoli della scorsa edizione dei premi che sarà possibile vedere su Sky Cinema Oscar:

GREEN BOOK

BOHEMIAN RHAPSODY

BLACKKKLANSMAN

FIRST MAN – IL PRIMO UOMO

VICE – L’UOMO NELL’OMBRA

SE LA STRADA POTESSE PARLARE

SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO

Oltre a questi tanti altri titoli, tra classici del passato e titoli contemporanei, capaci di andare incontro ai gusti di tutti gli appassionati di cinema. Tra questi ci saranno:

IL PAZIENTE INGLESE

GANDHI

LAWRENCE D’ARABIA

BALLA COI LUPI

CHICAGO

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

RAIN MAN – L’UOMO DELLA PIOGGIA

E.T. – L’EXTRA-TERRESTRE

ROCKY

LE REGOLE DELLA CASA DEL SIDRO

IL PETROLIERE

WILL HUNTING – GENIO RIBELLE

SIDEWAYS – IN VIAGGIO CON JACK

UN PESCE DI NOME WANDA

LA GRANDE BELLEZZA

IERI, OGGI, DOMANI

Vi ricordiamo che gli Oscar 2020 si terranno a Los Angeles il 9 febbraio al Dolby Theatre, come ormai accade da diversi anni. La cerimonia inizierà alle 20:00 ora locale, dunque quando in Italia saranno le 1:00 di notte circa. Il red carpet è previsto per 15:30 ora locale, 23:30 ora italiana. Durante la premiazione ci sarà anche uno speciale omaggio a Kobe Bryant.