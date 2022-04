Sangiovanni: una band K-Pop canta Farfalle (video)

Una band K-pop tutta al femminile canta Farfalle di Sangiovanni. Loro si chiamano le IVE e il gruppo si è formato soltanto lo scorso anno a Seul.

Nel video, pubblicato su Youtube, le ragazze cantano non solo questo brano ma anche Levitating di Dua Lipa ed altre hit tratte dalla Global Music Chart di Billboard.

C’è da dire che il brano di Sangiovanni non è il primo che riesce a conquistare un gruppo sudcoreano. Lo scorso settembre, infatti, le Rolling Quartz, un gruppo rock gestito dalla Rolling Star Entertainment, hanno realizzato una cover di un’altra canzone, anch’essa interamente in italiano. Le cinque ragazze hanno un canale Youtube in cui pubblicano delle bellissime cover di altri artisti (come i BTS) e questa volta hanno deciso di cimentarsi proprio con Zitti e Buoni dei Maneskin.

Le Rolling hanno specificato di essere rimaste colpite da un dettaglio in particolare che riguarda i Maneskin. Si tratta della frase pronunciata da Damiano dopo la vittoria ad ESC, ovvero “Rock will never die”(il rock non morirà mai), motto che non possono che condividere pienamente.

“L’italiano è una lingua così difficile ma le ragazze hanno cantato Farfalle così bene. Orgogliosa di voi!”, è stato uno dei tanti commenti di apprezzamento che si possono leggere sotto il video con le cover delle IVE.

“Mi piace tanto il tono della voce di Rei soprattutto quando canta Farfalle”, è stato il messaggio entusiasta di un altro utente.

Farfalle fa parte dell’album di debutto di Sangiovanni Cadere volare, uscito l’8 aprile. Il disco sarà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di un tour estivo che vedrà impegnato il giovane artista a luglio e agosto.