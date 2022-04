Conan Gray – Memories: video, testo e traduzione

Esce oggi Memories, il nuovo singolo di Conan Gray, giovane cantante, cantautore e re del pop della Gen Z, vincitore già di molti dischi di platino. Con questo inedito l’artista annuncia l’arrivo del suo atteso secondo album, Superache, disponibile dal 24 giugno e di cui è già attivo il presave.

Con Memories, di cui da oggi è disponibile anche il videoclip ufficiale, Conan presenta un inno personale radicato nel sentimento più crudo e grezzo. Il suo messaggio catartico scivola sugli accordi sparsi del pianoforte mentre implora: “Per favore, non rovinarmi tutto questo. Per favore, non renderlo più difficile di quanto non sia già. Sto cercando di superare tutto questo”.

Il cantautore è attualmente impegnato nel suo tour mondiale The Conan Gray World Tour 2022, durante il quale, di giorno in giorno, ha pubblicato alcuni indizi sull’imminente uscita dell’album. Dopo il debutto al Coachella 2022, Conan Gray arriverà anche in Italia per un’unica data al Fabrique di Milano mercoledì 18 maggio.

GQ ha presentato Conan nel numero di marzo 2022 e lo ha battezzato come “Il nuovo principe delle canzoni tristi”, mentre Vogue lo ha incluso nel catalogo della nuova moda nel numero di aprile.

Video Memories di Conan Gray

Testo Memories di Conan Gray

It’s been a couple months

That’s just about enough time

For me to stop crying

When i look at all the pictures

Now I kinda smile

I haven’t felt that in a while…

It’s late, I hear the doorbell ringing

And it’s pouring

I open up that door

See your brown eyes at the entrance

You just wanna talk,

And I can’t turn away a wet dog

But please don’t ruin this for me

Please don’t make it harder than it already is

I’m trying to get over this.

I wish that you would stay in my memories

But you show up today just to ruin things

I wanna put you in the past

Cuz I’m traumatized

But you’re not letting me do that

Cuz tonight

You’re all drunk in my kitchen

Curled in the fetal position

Too busy playing the victim

To be listening to me when I say

I wish that you would stay in my memories

In my memories

Stay in my memories

Now I can’t say goodbye

If you stay here the whole night

You see,

It’s hard to find an end

To something that you keep beginning

Over and over again

I promise that the ending always stays the same.

So there’s no good reason

In make believing

That we could ever exist again

I can’t be your friend

I can’t be your lover

I can’t be the reason we hold back each other

From falling in love, with somebody other than me.

I wish that you would stay in my memories

But you show up today just to ruin things

I wanna put you in the past

Cuz I’m traumatized

But you’re not letting me do that

Cuz tonight

You’re all drunk in my kitchen

Curled in the fetal position

Too busy playing the victim

To be listening to me when I say

I wish that you would stay in my memories

In my memories

Stay in my memories

Since you came

I guess I’ll let you stay

For as long as it takes

To grab your books and your coat

And that one good cologne

That you bought when we were fighting

Cuz it’s still on my clothes

Everything that I own

And it makes me feel like crying

I was barely just surviving.

I wish that you would stay in my memories

But you show up today just to ruin things

I wanna put you in the past cuz I’m traumatized

But you’re not letting me do that

Cuz tonight

You’re all drunk in my kitchen

Curled in the fetal position

Too busy playing the victim

To be listening to me

When I say

I wish that you would

Stay in my memories

In my memories

Stay in my memories…

(sigh…)

Traduzione Memories di Conan Grey

Sono passati un paio di mesi

È abbastanza tempo

Per farmi smettere di piangere

Quando guardo tutte le immagini

Ora sorrido un po’

Non lo sentivo da un po’…

È tardi, sento suonare il campanello

E sta diluviando

Apro quella porta

Guarda i tuoi occhi marroni all’ingresso

Vuoi solo parlare,

E non posso respingere un cane bagnato

Ma per favore non rovinare questo per me

Per favore, non renderlo più difficile di quanto non sia già

Sto cercando di superare questo

Vorrei che tu rimanessi nei miei ricordi

Ma ti presenti oggi solo per rovinare le cose

Voglio metterti nel passato

Perché sono traumatizzato

Ma non me lo stai lasciando fare

Perché stasera

Siete tutti ubriachi nella mia cucina

Piegata in posizione fetale

Troppo impegnata a fare la vittima

Per ascoltarmi quando dico

Vorrei che tu rimanessi nei miei ricordi

Nei miei ricordi

Rimani nei miei ricordi

Ora non posso dire addio

Se rimani qui tutta la notte

Vedi,

È difficile trovare una fine

A qualcosa che continui a iniziare

Ancora e ancora

Prometto che il finale rimane sempre lo stesso

Quindi non c’è una buona ragione

Nel credere

Che potremmo mai esistere di nuovo

Non posso essere tuo amico

Non posso essere il tuo amante

Non posso essere la ragione per cui ci tratteniamo a vicenda

Dall’innamorarsi, con qualcuno diverso da me

Vorrei che tu rimanessi nei miei ricordi

Ma ti presenti oggi solo per rovinare le cose

Voglio metterti nel passato

Perché sono traumatizzato

Ma non me lo stai lasciando fare

Perché stasera

Siete tutti ubriachi nella mia cucina

Piegata in posizione fetale

Troppo impegnata a fare la vittima

Per ascoltarmi quando dico

Vorrei che tu rimanessi nei miei ricordi

Nei miei ricordi

Rimani nei miei ricordi

Da quando sei venuta

Immagino che ti lascerò restare

Per tutto il tempo necessario

Per prendere i tuoi libri e il tuo cappotto

E quella buona colonia

Che hai comprato quando litigavamo

Perché è ancora sui miei vestiti

Tutto ciò che possiedo

E mi viene da piangere

Stavo a malapena sopravvivendo

Vorrei che tu rimanessi nei miei ricordi

Ma ti presenti oggi solo per rovinare le cose

Voglio metterti nel passato perché sono traumatizzato

Ma non me lo stai lasciando fare

Perché stasera

Siete tutti ubriachi nella mia cucina

Piegata in posizione fetale

Troppo impegnata a fare la vittima

Per ascoltarmi

Quando dico

Vorrei che tu lo facessi

Rimani nei miei ricordi

Nei miei ricordi

Rimani nei miei ricordi…

(sospiro…)