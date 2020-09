Ghali ha deciso di prendere una durissima posizione nei confronti del caso Willy Monteiro. Una posizione che, chi lo sa, potrebbe costargli parecchia antipatia da parte di gran parte dell’attuale scena rap italiana.

Come di certo saprete, nei giorni scorsi un giovane di origini sudamericane morto a seguito di un pestaggio all’uscita da un locale di Colleferro, in provincia di Roma. In base alle ricostruzioni, Willy sarebbe morto massacrato di botte, un pestaggio perpretrato dai due fratelli Bianchi. L’omicidio ha scatenato un enorme polverone mediatico e si è trasformato, per certi versi, in una sorta di caso alla George Floyd.

Ed è proprio a partire dal movimento Black Lives Matter che Ghali ha sviluppato il suo sfogo su Instagram. Con una serie di stories al vetriolo, il rapper di origine tunisina si è scagliato, senza fare nomi, contro molti dei rapper che lui stesso conosce. I suoi colleghi, infatti, hanno deciso di non pronunciare nemmeno una parola sui social riguardo all’accaduto. Ed è qui che Ghali ha voluto lanciare il suo j’accuse.







L’artista di Happy Days ha spiegato che ci possono essere due motivi per cui molti rapper non hanno parlato del caso Willy Monteiro. Potrebbero non essere proprio interessati all’accaduto o, ancora peggio, potrebbero in qualche modo essere parte del problema. Ghali non esclude infatti che fra le amicizie dei rapper in questione ci siano persone, di fatto, non troppo dissimili dai fratelli Bianchi che hanno ucciso il povero Willy.

Ghali, nel suo discorso, non fa alcun nome. In ogni caso, vi basterà farvi un giro sui profili social dei rapper italiani per capire, in generale, a chi si è rivolto Ghali. Se non troverete post o Stories che parlino della vicenda di Willy, ebbene, saranno per forza di cose (anche) loro i diretti interessati.

Qui sotto trovate il video sfogo di Ghali!