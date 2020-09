Gaia parteciperà al Festival di Sanremo? Le ultime indiscrezioni

Anche se manca molto tempo al Festival di Sanremo per il quale si prospetta un’edizione profondamente diversa dal solito, cominciano a trapelare i primi, possibili nomi.

A fare delle previsioni è la rivista AllMusicItalia che ha provato a individuare i cantanti che potrebbero calcare il palco dell’Ariston nel 2021. Tra i più interessanti c’è sicuramente il nome di Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 2020 che così seguirebbe le orme di Alberto Urso, vincitore dell’edizione precedente del talent show e che poi è stato in gara alla kermesse l’anno successivo.

Gaia, tra l’altro, ha già risposto alla domanda che riguarda una possibile partecipazione a Sanremo, dimostrando un certo interesse per la manifestazione. L’artista, però, ha anche precisato che lei non scrive musica per uno scopo ben definito (in questo caso la manifestazione) ma seguendo la sua ispirazione più pura. Proprio come dovrebbe essere per un vero artista.

L’artista di Chega, tuttavia, non è l’unico nome legato ad Amici che potrebbe partecipare a Sanremo nel 2021. Oltre al suo è stato fatto quello di Irama, di Elodie, di The Kolors, di Virginio e di Annalisa. Ma anche quello di Random, Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

Non manca la quota legata a X Factor: Chiara Galiazzo, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola, Leo Gassman e Michele Bravi. Tra i possibili protagonisti della kermesse è stato citato anche Tommaso Paradiso, Bugo e Diodato. Quest’ultimo potrebbe tornare dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2020.

Una sorpresa molto interessante potrebbe essere il debutto ufficiale da solista di Fede alias Federico Rossi, del duo Benji & Fede, al momento in pausa.