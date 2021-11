Gaia Gozzi – Louca: audio, testo e traduzione

Gaia Gozzi, in arte Gaia, ha pubblicato Louca, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato venerdì 29 ottobre. Il brano, divertente, grintoso e sensuale è nato jammando insieme a J Lord.

Audio Louca di Gaia

Testo Louca di Gaia

Deixe, me deixe

‘Cê não vai se aproximar facilmente

Deixe, me deixe

Essa mina brasileira tem mente, tem bunda que mexe

Take it slow, vem aqui

Mexa com melindre

Saiba que eu já vi

Que tu me pega de cara, baby

Take it slow, mon ami

Deixa vir pra subir

Saiba que eu já vi

Que tu me pega de cara, baby

Como se foi essa noitе complicada?

Como é que foi

Falar até madrugada?

Como é que foi?

Sentе tudo o que eu penso

Quando te sinto, quando te entendo, ah

Como se foi essa noite complicada?

Como é que foi

Falar até madrugada?

Como é que foi?

Sente tudo o que eu penso

Quando te sinto, quando te entendo, ah

No, no, no, no, nun jucà cu nuje

Cu ‘e boy, no, no, no, no

Camicia slacciata, bandiera ‘e l’Italia

Strisce fatte co’ trucco comme l’indiane

Fujimmo p”a strada, ballammo tutt”a jurnata

Left, right, n’atu drink, nn’t’hê ‘a fa de penziere

A piedi nudi mentre guardammo ‘e stelle

Di più, di più, questo non va giù, giù, giù

Si cado, ce staje tu, sî l’unica fortuna

Take it slow, mon ami

Deixa vir pra subir

Saiba que eu já vi

Que tu me pega de cara, baby

Como se foi essa noite complicada?

Como é que foi

Falar até madrugada?

Como é que foi?

Sente tudo o que eu penso

Quando te sinto, quando te entendo, ah

Como se foi essa noite complicada?

Como é que foi

Falar até madrugada?

Como é que foi?

Sente tudo o que eu penso

Quando te sinto, quando te entendo, ah

‘Cê me deixa louca, ‘cê me deixa louca

‘Cê me deixa louca, louca, louca

‘Cê me deixa louca, ‘cê me deixa louca

‘Cê me deixa louca, louca, louca

‘Cê me deixa, ei

‘Cê me deixa, ei

‘Cê me deixa louca, louca, louca

‘Cê me deixa, ‘cê me deixa, ei

‘Cê me deixa louca, louca, louca

Traduzione Louca di Gaia

Lasciami, lasciami

Non ti avvicinerai facilmente

Lasciami, lasciami

Questa ragazza brasiliana ha una testa, ha un c**o che si muove

Vacci piano, vieni qui

Mescolare con squittio

Sappi che ho visto

Che mi prendi subito piccolo

Vacci piano amico mio

Lascia che salga

Sappi che ho visto

Che mi prendi subito piccolo

Com’è andata questa notte complicata?

come è stato

Parlare fino all’alba?

Come è stato?

Senti tutto quello che penso

Quando ti sento, quando ti capisco, ah

Com’è stata quella notte complicata?

come è stato

Parlare fino all’alba?

Come è stato?

senti tutto quello che penso

Quando ti sento, quando ti capisco, ah

No, no, no, no, non giocare con noi

Con un ragazzo, no, no, no, no

Camicia slacciata, bandiera dell’Italia

Strisce fatte col trucco come gli indiani

Fuggiamo per la strada, balliamo tutto il giorno

Sinistra, destra, un altro drink, non devi farti problemi

A piedi nudi sta tra guardie e stelle

Di più, di più, questo non va giù, giù, giù

Se cado, tu ci stai, solo l’unica fortuna

Lascia che salga

Sappi che ho visto

Che mi prendi subito piccolo

Com’è andata questa notte complicata?

come è stato

Parlare fino all’alba?

Come è stato?

Senti tutto quello che penso

Quando ti sento, quando ti capisco, ah

Com’è stata quella notte complicata?

come è stato

Parlare fino all’alba?

Come è stato?

senti tutto quello che penso

Quando ti sento, quando ti capisco, ah

Mi fai impazzire, Mi fai impazzire

Mi fai diventare pazzo, pazzo, pazzo

Mi fai impazzire, ‘Mi fai impazzire

Mi fai diventare pazzo, pazzo, pazzo

Mi lasci ehi

Mi lasci, ehi

Mi fai diventare pazzo, pazzo, pazzo

Mi lasci, ‘Mi lasci, ehi

Mi fai diventare pazzo, pazzo, pazzo