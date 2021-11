Gaia Gozzi – Alma: audio, testo e traduzione

Gaia Gozzi in arte Gaia, ha pubblicato Alma, uno dei brani dal suo nuovo disco omonimo, Alma, rilasciato venerdì 29 ottobre.

Audio Alma di Gaia

Testo Alma di Gaia

Alma de Deus

Almas que o mundo colheu

Alma que aqui já morreu, sim

Alma de quem se perdeu procurando respostas em tudo menos que em si

Alma de Deus, sim

Alma que reza com Ele

Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar-se

Se você olhar pro céu daqui

Comece a falar com quem não ‘tá

Mais aqui na Terra pra te guiar

Mais aqui na Terra pra te despertar

Sua voz me eleva, saiba disso

Sua voz me lеva nas nuvens

Sua voz me elеva, me acalma

Sua voz me leva minha alma

Alma de Deus

Almas que o mundo colheu

Alma que aqui já morreu, sim

Alma de quem se perdeu procurando respostas em tudo menos que em si

Alma de Deus, sim

Alma que reza com Ele

Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar-se

Alma de Deus

Almas que o mundo colheu

Alma que aqui já morreu, sim

Alma de quem se perdeu procurando respostas em tudo menos que em si

Alma de Deus, sim

Alma que reza com Ele

Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar-se

E teve o privilégio de amar-se depois de muito

De lutas contra si mesmo porque é socialmente justo

Eu nunca fiquei tão mal

Foi como viver sem sol

Mas não, não quero viver assim

Sem conhecer quem eu sou

Sem estudar as raízes

O meu presente é o que for

Deixei pra trás o que foi demais

O que foi demais

Sua voz me eleva, saiba disso

Sua voz me leva nas nuvens

Sua voz me eleva, me acalma

Sua voz me leva minha alma

Alma de Deus

Almas que o mundo colheu

Alma que aqui já morreu, sim

Alma de quem se perdeu procurando respostas em tudo menos que em si

Alma de Deus, sim

Alma que reza com Ele

Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar-se

Alma de Deus

Almas que o mundo colheu

Alma que aqui já morreu, sim

Alma de quem se perdeu procurando respostas em tudo menos que em si

Alma de Deus, sim

Alma que reza com Ele

Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar-se

Alma de Deus

(Eu também sou uma alma de Deus)

Alma de Deus

Alma de Deus

Traduzione Alma di Gaia

Anima di Dio

anime che il mondo ha raccolto

anima che è morta qui, sì

anima di chi si è perso cercando risposte in tutto tranne che in se stesso

anima di Dio, sì

anima che prega con lui

anima di chi in questa vita birichina ha avuto il privilegio di amare se stessa

Se guardi il cielo da qui

inizia a parlare con chi non lo è

Altro qui sulla Terra per guidarti

altro qui sulla Terra per svegliarti

La tua voce mi solleva, sappi che

la tua voce mi porta sulle nuvole

la tua voce mi solleva, mi calma

la tua voce mi prende la mia anima

Anima di Dio

anime che il mondo ha raccolto

anima che è morta qui, sì

anima di chi si è perso cercando risposte in tutto tranne che in se stesso

anima di Dio, sì

anima che prega con lui

anima di chi in questa vita birichina ha avuto il privilegio di amare se stesso

anima di dio

anime che il mondo ha raccolto

anima che è morta qui, sì

anima di chi si è perso cercando risposte in tutto tranne che in se stesso

anima di Dio, sì

Anima che prega con lui

anima di chi in questa vita birichina ha avuto il privilegio di amare se stesso

E ha avuto il privilegio di amarsi dopo tanto tempo

combatti te stesso perché è socialmente giusto

non sono mai stata così male

era come vivere senza il sole

ma no, non voglio vivere così

non sapendo chi sono

senza studiare le radici

il mio regalo è qualunque cosa

ho lasciato quello che era troppo

cosa è stato fantastico?

La tua voce mi solleva, sappi che

la tua voce mi porta sulle nuvole

la tua voce mi solleva mi calma

la tua voce mi prende la mia anima

Anima di Dio

anime che il mondo ha raccolto

anima che è morta qui, sì

anima di chi si è perso cercando risposte in tutto tranne che in se stesso

anima di Dio, sì

anima che prega con lui

anima di chi in questa vita birichina ha avuto il privilegio di amare se stesso

anima di dio

anime che il mondo ha raccolto

anima che è morta qui, sì

anima di chi si è perso cercando risposte in tutto tranne che in se stesso

anima di Dio, sì

anima che prega con lui

anima di chi in questa vita birichina ha avuto il privilegio di amare se stesso

Anima di Dio

(sono anche un’anima di Dio)

anima di Dio

anima di Dio