Gaia Gozzi – Fita do Bonfim: audio, testo e traduzione

Gaia Gozzi in arte Gaia, ha pubblicato Fita do Bonfim, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato venerdì 29 ottobre.

Il brano è dichiarazione d’amore dedicato all’incontro con la propria anima gemella. La “fita do bonfim” corrisponde a un laccetto con dei piccoli nodi che rappresentano dei desideri espressi, che saranno esauditi solo quando i nodi si scioglieranno. Il brano è un invito ad agire attivamente nei confronti della propria sorte e non lasciare che il destino faccia tutto da sé.

Audio Fita do Bonfim di Gaia

Testo Fita do Bonfim di Gaia

Seus olhos azuis e um sorriso que mata as minas

Um drink na mão e a sorte foi só a minha, só a minha

De navegar conversas sobre Deus e a Lua

De te beijar na boca para me sentir

A única surgente que ilumina as ruas

Quando a noite dança bem perto de mim

Já te conheci em outra vida, sim

Éramos os nós da Fita do Bonfim

Que cortei na noite que te conheci

Já chegou a hora

De voltar pra casa, que amanheceu

Mas a vida

Continua mesmo se o Sol nasceu

Essa hora

De sentir o seu corpo contra o meu

Mas a vida

Nunca avisa antes de mudar seu roteiro

Você é meu verão que aquece o gelo

E o cinza de Milão

Suor nas costas, filho de águas

Que te protegerão

Não fique com medo (Uh ah)

O nosso filme não é em branco e preto

É o sangue que pulsa

Que pinta nas nossas caras risos plenos

Já te conheci em outra vida, sim

Éramos os nós da Fita do Bonfim

Que cortei na noite que te conheci

Já chegou a hora

De voltar pra casa, que amanheceu

Mas a vida

Continua mesmo se o Sol nasceu

Essa hora

De sentir o seu corpo contra o meu

Mas a vida

Nunca avisa antes de mudar seu roteiro

(Já chegou a hora)

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

(Mas a vida)

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Já chegou a hora

De voltar pra casa, que amanheceu

Mas a vida

Continua mesmo se o Sol nasceu

Essa hora

De sentir o seu corpo contra o meu

Mas a vida

Nunca avisa antes de mudar seu roteiro

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Traduzione Fita do Bonfim di Gaia

I suoi occhi azzurri e un sorriso che uccide le mine

Un drink in mano e la fortuna era solo mia, solo mia

Dal navigare nelle conversazioni su Dio e la Luna

Dal baciarti sulla bocca per sentirmi

L’unica fonte che illumina le strade

Quando la notte balla proprio accanto a me

Ti ho incontrato in un’altra vita, sì

Eravamo i nodi di Fita do Bonfim

Che ho tagliato la notte che ti ho incontrato

È giunto il momento

Per tornare a casa, quell’alba

Ma la vita

Continua anche se il sole è sorto

Questa volta

Per sentire il tuo corpo contro il mio

Ma la vita

Non avvisa mai prima di cambiare la sua mappa

Sei la mia estate che riscalda il ghiaccio

E il grigio di Milano

Schiena sudata, figlio d’acqua

Che ti proteggerà

Non aver paura (Uh ah)

Il nostro film non è in bianco e nero

È il sangue che pulsa

Ciò che dipinge sui nostri volti risate piene

Ti ho incontrato in un’altra vita, sì

Eravamo i nodi di Fita do Bonfim

Che ho tagliato la notte che ti ho incontrato

È giunto il momento

Per tornare a casa, quell’alba

Ma la vita

Continua anche se il sole è sorto

Questa volta

Per sentire il tuo corpo contro il mio

ma la vita

Non avvisa mai prima di cambiare la sua mappa

(È giunto il momento)

oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

(Ma la vita)

oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

È giunto il momento

Per tornare a casa, quell’alba

Ma la vita

Continua anche se il sole è sorto

Questa volta

Per sentire il tuo corpo contro il mio

ma la vita

Non avvisa mai prima di cambiare la sua mappa

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh