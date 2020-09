Nella puntata andata in onda lo scorso sabato, a Verissimo Gaia Gozzi si è raccontata per la prima volta dopo la fine del lockdown. L’artista italo-brasiliana non poteva non parlare con Silvia Toffanin di Amici, il talent che le ha permesso di vivere un momento d’oro per la sua carriera.

Gaia, tuttavia, si è soffermata anche sulla sua esperienza su X Factor che però non le ha permesso di ottenere i risultati sperati. Per la cantante è stato un momento molto difficile e ne ha parlato apertamente:

Non mi ascoltava nessuno, non venivo considerata. Facevo fatica economicamente a mantenermi, per questo facevo dei lavoretti.

Nonostante una volta uscita da Amici si sia ritrovata nel bel mezzo di una pandemia e quindi con nessuna possibilità di un concerto e di incontrare i fan dal vivo, adesso la cantante è riuscita comunque a farsi apprezzare. La conduttrice, durante la puntata di Verissimo, ha chiesto a Gaia Gozzi anche se parteciperà al Festival di Sanremo, ovviamente il prossimo anno. Sull’argomento Gaia ha confessato:

Chi lo sa, stimo molto Sanremo. Sto scrivendo il mio nuovo album, ma non sto scrivendo per Sanremo. Scrivo per celebrare quello che sto vivendo. Poi se dovesse esserci una canzone che mi fa sentire sicura sul palco allora vedremo.

La cantante vi ricordiamo, è al momento protagonista di un documentario a puntate realizzato da Billboard Italia. Il programma intende accendere i riflettori sul processo di scrittura del suo prossimo disco, anticipato dal singolo Nuove Strade che sarà disponibile dal 25 settembre. Ecco il video con l’intervista integrale di Gaia per il rotocalco di Canale 5.

