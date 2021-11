Gaia Gozzi – Sem tu: audio, testo e traduzione

Gaia Gozzi, in arte Gaia, ha pubblicato Sem tu, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato venerdì 29 ottobre. Con il brano si chiude il viaggio di crescita ed evoluzione artistica iniziato con Nuova Genesi, raccontando la

sofferenza e allo stesso tempo la liberazione da tutti quei demoni interiori che causano dolore.

Audio Sem tu di Gaia

Testo Sem tu di Gaia

O que há de errado em mim? Não sei, não

Contigo senti o que é solidão

Às vezes o que falta é coragem

Coragem de escutar seu coração

E eu recolhi o resto das minhas forças

Também se a dor assusta

Era a minha hora de mudar minha história

E eu peço pra que essa noite só me leve sem tu

É o meu momento de não ter que desistir dessa luz

Que é só pra quem se ama

De verdade, bebê

De verdade, bebê

Só pra quem se ama

De verdade, bebê

De verdade, bebê

Só pra quem me ama

Hoje o dia estava lindo, e eu também

Nas cicatrizes de um amor eu dou um beijinho

Tudo passa

Ai, dói demais

Como lágrimas de mãe

E eu recolhi o resto das minhas forças

Também se a dor assusta

Era a minha hora de mudar minha história

E eu peço pra que essa noite só me leve sem tu

É o meu momento de não ter que desistir dessa luz

Que é só pra quem se ama

De verdade, bebê

De verdade, bebê

Só pra quem se ama

De verdade, bebê

De verdade, bebê

Só pra quem me ama

Mas agora eu sou da mesma cor

Desse lugar que me doou uma voz

Que eu nunca vou deixar pra trás

Juro, meu bem

Que o tempo vai dizer se assim será melhor pros dois

E eu peço pra que essa noite só me leve sem tu

É o meu momento de não ter que desistir dessa luz

Que é só pra quem se ama

De verdade, bebê

De verdade, bebê

Só pra quem se ama

De verdade, bebê

De verdade, bebê

Só pra quem me ama

Traduzione Sem tu di Gaia

Cosa c’è di sbagliato in me? Non lo so

Ho sentito con te cos’è la solitudine

A volte quello che manca è il coraggio

Coraggio di ascoltare il tuo cuore

E ho raccolto il resto delle mie forze

Anche se il dolore fa paura

Era il mio momento di cambiare la mia storia

E chiedo che stanotte prendimi senza di te

È il mio momento per non dover rinunciare a questa luce

Che è solo per chi ama

Vero, bambino

Vero, bambino

Solo per chi ama

Vero, bambino

Vero, bambino

Solo per chi mi ama

Oggi è stato bellissimo, e anche io

Nelle cicatrici di un amore dò un piccolo bacio

Tutto si calmerà

Oh, fa troppo male

Come le lacrime di mamma

E ho raccolto il resto delle mie forze

Anche se il dolore fa paura

Era il mio momento di cambiare la mia storia

E chiedo che stanotte prendimi senza di te

È il mio momento per non dover rinunciare a questa luce

Che è solo per chi ama

Vero, bambino

Vero, bambino

Solo per chi ama

Vero, bambino

Vero, bambino

Solo per chi mi ama

Ma ora sono dello stesso colore

Da questo posto che mi ha dato voce

Che non lascerò mai indietro

Giuro mio caro

Quel tempo dirà se sarà meglio per entrambi

E chiedo che stanotte prendimi senza di te

È il mio momento per non dover rinunciare a questa luce

Che è solo per chi ama

Vero, bambino

Vero, bambino

Solo per chi ama

Vero, bambino

Vero, bambino

Solo per chi mi ama