Gaia Gozzi – Paranauê: audio, testo e traduzione

Gaia Gozzi, in arte Gaia, ha pubblicato Paranauê, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato venerdì 29 ottobre. Nel brano,(feat. Tedua), i ritmi tribali si fondono alle influenze underground dell’artista in un pezzo che celebra una storia d’amore con un’ulteriore sfumatura culturale che ricorda l’Africa.

E se for uma viagem mística

Eu quero caminhar até a meta

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê (Nah, nah)

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le

Sei que você me vai deixar nesse limbo de lembranças

Nosso amor é um uísque e cola neste canto de um velho motеl

Não importa, abrirei uma outra porta

Que me lеva embora deste lugar

Reciclei os seus adeus, caminhei horas no frio

Pra poder me livrar do seu olhar

Tua camiseta, teu perfume

São instantes de verdade

Antes de mudar a história de vez

Lentes rosa pra poder me ver

Livre e solta, sou com muita fé

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê (Nah, nah)

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le

Cheiro de prata, o som da lata

O som da lata que vira batuque

É tapa na cara

Música sagrada que livra de vez

Perdonami perché non saprei

Ancora dirti chi sono

Fosse così semplice, già avrei

Risposto a ogni dubbio che trovo

Ma tu riesci a capirmi, a togliere i filtri

Mi leggi dentro come i libri e hai le parole giuste da dirmi

Quando ti spogli, son fogli i nostri vestiti

Lasci una piega alla mia pagina prima di rivestirti

Lentes rosa pra poder me ver

Livre e solta, sou com muita fé

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê (Nah, nah)

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le

Cheiro de prata, o som da lata

O som da lata que vira batuque

É tapa na cara

Música sagrada que livra de vez

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê, nah, nah

Lentes rosa para me poder me ver (Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê)

Livre, solta (Uh le le, uh le le, uh le le) Só como muita fé

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê, nah, nah

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê, nah, nah

E passi al prossimo capitolo (Uh le le, uh le le, uh le le)

L’estate arriva e tu sei a riva (Paranauê)

Amici partono e ti lasciano da sola (Uh le le, uh le le, uh le le)

Senza una guida (Paranauê, nah, nah)

Ballando salsa bachata mi afferri coi ferri (Uh le le, uh le le, uh le le)

Mario nel barrio se ti perdi

Lei è entrata armata alla banca dei miei sentimenti (Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê, nah, nah)

E se è un viaggio mistico

Voglio camminare verso la meta

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê (Nah, nah)

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le

So che mi lascerai in questo limbo di ricordi

Il nostro amore è un whisky e colla in questo angolo di un vecchio motel

Non importa, apro un’altra porta

Che mi porta via da questo posto

Ho riciclato i tuoi addii, ho camminato per ore al freddo

Per poter liberare il tuo sguardo

La tua camicia, il tuo profumo

Sono momenti reali

Prima di cambiare per sempre la storia

Lenti rosa così puoi vedermi

Libero e sciolto, sono con molta fede

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê (Nah, nah)

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le

Odore d’argento, il suono della latta

Il suono della lattina che si trasforma in tamburo

È uno schiaffo in faccia

Musica sacra che libera una volta

Lenti rosa così puoi vedermi

Libera e sciolta, sono con molta fede

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê (Nah, nah)

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le

Odore d’argento, il suono della latta

Il suono della lattina che si trasforma in tamburo

È uno schiaffo in faccia

Musica sacra che libera una volta

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê, nah, nah

Lenti rosa così puoi vedermi (Uh le le, uh le le, uh le le, Paranauê)

Libero, sciolto (Uh le le, uh le le, uh le le) Mangio solo un sacco di fede

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê, nah, nah

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê

Uh le le, uh le le, uh le le, paranauê, nah, nah

