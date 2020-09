Sanremo 2021: per il direttore di Rai 1 si farà anche senza pubblico

Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha garantito che Sanremo 2021 è confermato, anche senza pubblico. I preparativi vanno dunque avanti ma la pandemia rende impossibile stabilire al momento se gli artisti in gara saranno costretti ad esibirsi senza spettatori al teatro Ariston.

“La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico. Ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà”, ha dichiarato Stefano Coletta in occasione della conferenza stampa per la nuova edizione di Porta a Porta.

“Amadeus ha dato una risposta a Dogliani sulla nostra scelta di fare il festival dal 2 al 6 marzo, proprio per dare la possibilità di vedere Sanremo in versione standard. Non c’è stagione di Rai1 senza Sanremo. È chiaro che ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento, ma Sanremo ci sarà”, ha aggiunto.

Il conduttore di Sanremo 2021, Amadeus, dal 2 al 6 marzo prossimi, dovrà dunque vedersela con la gestione non solo dello show, ma anche delle restrizioni dettate dall’emergenza Coronavirus.

Come ricorderete, il presentatore è stato qualche giorno fa ospite della nona edizione del Festival della tv e dei nuovi media.

In merito a come sarà il Festival di Sanremo 2021 la sua risposta è stata: “Voglio che venga fatto nella assoluta normalità, non esistono Piani B. Piuttosto non lo facciamo, non posso immaginare il Festival senza pubblico in sala o senza orchestra”.

“Ma voglio essere positivo, nel senso di pensare con positività. E dico che questo sarà il primo grande spettacolo post Covid”, ha concluso.

Insomma, in merito alla prossima edizione del Festival di Sanremo prevale un certo ottimismo. Tuttavia, non ci sono certezze assolute sull’effettiva gestione della kermesse a causa del COVID-19.