Mirabilandia: le offerte e gli sconti dei biglietti per Halloween 2020

Torniamo a parlare su Ginger Generation di Mirabilandia, il parco di divertimenti più grande d’Italia ed uno dei più amati in assoluto fra i giovanissimi!

Il parco di divertimenti apre le sue porte ai suoi numerosi ospiti. E anche per quest’anno, nonostante la situazione un po’ diversa dal solito, lo farà nel periodo più spaventoso dell’anno.

Halloween 2020 sarà un’occasione per divertirsi insieme a Mirabilandia, salendo su tutte le attrazioni più belle (anche quelle più adrenaliniche) e per godersi tutti gli spettacoli a tema!

Halloween 2020 a Mirabilandia: le date di apertura e le info sui biglietti

Una volta terminata la stagione estiva, che ha visto molti di voi tornare a Mirabilandia dopo tanti mesi bui, il parco resterà aperto per tutti i weekend prima di Halloween 2020. Il calendario completo con l’indicazione dei giorni di apertura del parco lo trovate cliccando qui.

Come potete vedere qui sopra, il biglietto per Mirabilandia per Halloween 2020 è disponibile al prezzo super speciale di 19,90 euro! Questa promozione, vi ricordiamo, sarà disponibile solo fino al prossimo 23 ottobre. Quindi approfittatene subito e fate un salto al parco insieme ai vostri amici o alla vostra famiglia!

Ci raccomandiamo che possiate osservare ovviamente tutte le norme Anti Covid-19 che il parco ha implementato per tutta l’estate. Divertirsi va benissimo, ma è sempre necessario farlo in tutta sicurezza!

Le attrazioni chiuse

Fate attenzione alle attrazioni che rimarranno chiuse, per non arrivare e restare delusi! Nel rispetto delle misure di sicurezza per Covid-19, le seguenti attrazioni non saranno disponibili: Mira Express, Reset, Legends of Dead Town, Colazione da Papere e Playgrounds. Desmo Race sarà temporaneamente non disponibile.

Aquaqua e Raratonga non saranno disponibili durante l’intero periodo di Halloween per ovvi motivi legate alle temperature non particolarmente miti! C’è chiaramente molto altro da scoprire!