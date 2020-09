X Factor 2020: nuova sigla e altre novità per questa edizione

Da stasera, giovedì 17 settembre, ha inizio X Factor 2020, lo show di Sky che per questa edizione ha dovuto tener conto delle norme previste in questa delicata emergenza sanitaria.

Durante la prima fase di precasting, svolti in una nuova modalità con l’invio di video registrati, si sono candidati in circa 40mila.

Il nuovo tavolo, in nuovi giudici e la nuova sigla di Dardust

Dopo una prima selezione i migliori sono arrivati davanti al celebre tavolo – tutto nuovo, a forma di X – per le Auditions X Factor 2020 nello storico Teatro 5 di Cinecittà.

La mancanza del pubblico alle audition sarà una novità sicuramente non voluta ma ha forse favorito il ritorno a una dimensione più intima e profonda.

I nuovi sono giudici sono Emma, ed Hell Raton, punto di riferimento discografico nella scena rap italiana con la Machete Empire Records.

Insieme a loro, due tra gli amatissimi veterani del programma: Manuel Agnelli e Mika. A tutti loro il compito di valutare la grande varietà di voci e storie delle Audition diventando, alla fine della prima parte, mentori di una delle 4 categorie.

Tra le novità c’è anche il restyling della sigla affidato a Dardust, pianista, produttore musicale e autore di successo a cui è stato dato l’arduo compito di rinnovare un tema iconico come quello di X Factor.

Le tre fasi di selezione di X Factor 2020, arriva la Last Call

Come sempre ci saranno tre fasi di selezione che i nostri ragazzi dovranno superare: si parte con l’emozione delle Audizioni (le prime 3 puntate), con l’obiettivo di ottenere sempre almeno tre sì, il Bootcamp (diviso in 2 puntate) con il temuto momento delle sedie.

E la nuova fase delle Last Call, la puntata finale delle selezioni che diventerà l’ultima chance per poter entrare nel gruppo dei 12 protagonisti dei Live che si svolgeranno, in diretta, a partire dal 29 ottobre.

Il primo appuntamento con X Factor è giovedì 17 settembre alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV e il venerdì, in prima serata, su TV8.