Friends Reunion: Lady Gaga e Phoebe cantano Gatto Rognoso (Video)

Che botta di nostalgia pazzesca! Ha debuttato questa mattina, 27 maggio, on demand su Sky e in streaming su NOW, la reunion di Friends! A 17 anni dalla fine dello show, i protagonisti sono tornati insieme a sedersi sullo stesso iconico divano, in compagnia di una serie di ospiti di tutto rispetto!

Fra di loro anche Lady Gaga! Per l’occasione, l’artista statunitense ci ha regalato un’inedita performance sulle note di Smelly Cat/Gatto rognoso! IL pezzo, come ricorderete, era uno dei più celebri del bizzarro repertorio della strampalata Phobebe Buffet. La colonna sonora perfetta (si fa per dire) di un caffé al Central Perk!

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Lady Gaga e Phoebe/Lisa Kudrow!

Phoebe Buffay doing some charity to Lady Gaga by letting her sing the iconic Smelly Cat. We love a charitable queen 😌😙 pic.twitter.com/Y224ezTsxv — SARALEO †BORN THIS WAY† NATION 🤌🏻 (@HausOfSaraleo) May 27, 2021

Phoebe was always my favorite character on Friends and I love Lisa Kudrow. Gaga, who is my favorite artist of all time, singing Smelly Cat with her made my decade. Didn't know I needed this, but I'm thrilled it happened ✋😭 #FriendsTheReunion pic.twitter.com/hxhMe6o0Ar — -KatieKat- (@ThatsSoKatie44) May 27, 2021

La reunion di Friends: ecco tutte le curiosità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Il ritorno di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer sullo stesso set non ha coinciso, ahinoi, con un nuovo episodio.

Gli attori della serie si sono riuniti per ricordare i bei vecchi tempi e le scene più divertenti, sia davanti le teleacamere, sia dietro.

La serie, trasmessa dai primi anni 90, aveva trasformato gli attori, all’epoca esordienti, in vere star planetarie. Friends è entrato nell’immaginario comune come il serial comico per eccellenza ed è rimasto ineguagliato negli anni per l’affetto che il pubblico gli ha sempre riservato. Lo show era incentrato sulle avventure e disavventure di un gruppo di 6 amici Ross, Rachel, Monica, Joey, Phoebe e Chandler che vivevano in due appartamenti di New York l’uno di fronte all’altro.

Friends: The Reunion ha visto alternarsi sul palco un numero impressionante di ospiti d’eccezione. Oltre a Lady Gaga abbiamo infatti visto anche David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.