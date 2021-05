Anche se siamo ancora increduli a riguardo, ormai non ci sono proprio più dubbi: Ariana Grande non è più una donna nubile!

L’artista di Boca Raton ha pubblicato nelle scorse ore la conferma ufficiale e definitiva delle nozze con Dalton Gomez. Come saprete, Ariana e Dalton si sono conosciuti lo scorso anno e dopo qualche mese di frequentazione si sono messi insieme.

La prima volta che abbiamo visto i due teneramente insieme in forma ufficiale è stato in occasione del video di Stuck with u, girato nel pieno della prima ondata da Covid-19.

La coppia non si è fatta vedere granché in giro, riuscendo a mantenere la privacy per molti mesi. E poi, a dicembre dello scorso anno, la notizia bomba. Ariana, con un post social, aveva annunciato che il suo adorato Dalton le aveva chiesto di sposarla.

Una notizia che ci ha lasciato senza parole, visto che dopo tutto Ariana e Dalton non stavano poi insieme da così tanto tempo.

Ariana Grande non aveva in ogni caso rivelato i dettagli del matrimonio, lasciandoci in sospeso fino all’arrivo delle anticipazioni di People. Proprio il noto magazine ci aveva svelato alcuni dettagli sulla cerimonia, che si è tenuta il 15 maggio. Ecco cosa aveva raccontato una fonte vicina alla coppia:

Ariana Grande e Dalton si sono sposati a Montecito. Entrambi adorano quel posto. Passano sempre un sacco di tempo lì. Alla fine, credo che sia stata una decisione del tutto naturale scegliere proprio quel luogo. Lì, Ariana ha una bellissima casa storica. […]Non potrebbero essere più felici. Questo è un momento davvero lieto per loro. E i loro genitori sono entusiasti!

Qui sotto potete vedere tutte le foto del matrimonio di Ariana Grande e del suo bellissimo vestito da sposa!