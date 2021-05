Mattia Stanga: chi è il tiktoker che fa l’imitazione delle prof (video intervista)

Anche oggi su Ginger Generation abbiamo il piacere di parlarvi di una star di TikTok! Nelle scorse ore abbiamo avuto la fortuna di scambiare quattro chiacchiere in diretta sul nostro profilo Instagram con Mattia Stanga!

Ma chi è Mattia Stanga? Mattia è un giovane ragazzo di Brescia, nato il 10 febbraio 1998. Oggi studia Economia, ma il mondo lo conosce per ben altri motivi!

La webstar si è fatta conoscere sui social nel 2020 ma è ufficialmente esplosa quest’anno, con un boom di followers incredibile. Ad oggi su TikTok Mattia ha un seguito di oltre 900.000 followers, numeri che andranno sicuramentr ad aumentare nel corso del tempo.

Clicca qui per abbonarti a Disney Plus!

Il punto di forza di Mattia è la sua spontaneità e ovviamente le sue innate capacità da imitatore. Il giovanissimo pubblico di Mattia (anche se molte delle sue followers sono mamme!) l’ha iniziato a seguire per le sue imitazioni delle professoresse.

Chi di noi non ha mai conosciuto, almeno una volta nella vita, una prof piena di tic e soprattutto di rumorissimi borse e braccialetti? Mattia ha carpito dalla sua esperienza scolastica tutti questi piccoli e apparentemente banali stereotipi, trasformandoli in un format clamoroso.

La video intervista di Ginger Generation a Mattia Stanga

Insieme a noi Mattia ha parlato di un sacco di cose. Il tiktoker ci ha svelato quali sono i suoi sogni per il futuro e quello che si aspetta dalla sua carriera nel mondo del web.

Mattia non ci ha nascosto che sogna di potere in qualche modo entrare nel mondo dello spettacolo, che lo affascina tantissimo. Vederlo presentare uno show o vederlo recitare in una serie tv, magari per un pubblico di giovanissimi, sarebbe davvero bellissimo!

Oltre ad averci dato qualche consiglio per crescere su TikTok, inoltre, Mattia ci ha anche fatto una clamorosa rivelazione: quand’era piccolo il suo sogno nel cassetto era diventare Zac Efron!

Non perdetevi la nostra intervista a Mattia qui sotto!