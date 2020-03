Francesco Bertoli: le sue parole dopo l’eliminazione da Amici

Francesco Bertoli è stato il secondo eliminato del Serale di Amici 19. Il cantante, nella prima manche della puntata, come sappiamo ha vinto lo spareggio contro Martina Beltrami, giudicato dal televoto. Anche il cantante di Buio pesto è stato poi eliminato nella seconda parte della serata lasciando lo studio e, di conseguenza, il programma di Canale 5.

Sul suo account Instagram, Francesco Bertoli ha scritto un messaggio che esprime i suoi pensieri dopo questa lunga e importante esperienza. Il cantante, infatti, era sin dall’inizio di questa edizione nella scuola più famosa d’Italia.

“È stata un’esperienza incredibile…Ho imparato tantissimo, sia dal punto di vista artistico sia su me stesso. Non c’è stato un momento negli ultimi 4 mesi in cui io non mi sia dato al 100%. Vado fiero del mio percorso e per me arrivare fino a qui è una vittoria gigantesca. Esco da questa esperienza col sorriso e ricco. Soprattutto ho trovato voi! Grazie di esserci sempre, il bello inizia adesso! Presto faremo tante cose, non vedo l’ora di aggiornarvi, rimanete in ascolto”.

Intervistato dietro le quinte durante la trasmissione andata in onda venerdì sera, Francesco si è invece espresso affermando di credere nelle sue emozioni da lui vissute nelle performance. Il cantante confidava inoltre di poter riuscire a far cambiare idea a Loredana Bertè sul suo conto. Francesco Bertoli è stato però eliminato e dovrà dimostrare il suo talento al di fuori del talent show. Noi non possiamo far altro che augurarle tanta fortuna e rimanere aggiornati sui suoi progetti futuri per la sua carriera di cantante. E stando alle sue parole, le novità non tarderanno di certo ad arrivare.