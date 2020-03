Elite 3 Netflix: Polo muore? Tutti gli spoiler del trailer!

Netflix ha rilasciato da pochissimo il nuovo trailer ufficiale della terza stagione di Elite (guardalo qui). Il breve video è ricco e pieno di interessanti e drammatiche anticipazioni. Ecco gli indizi (e gli spoiler) nascosti nel trailer nei dettagli!

Il primo grande spoiler arriva praticamente nel finale del trailer di Elite 3: Polo insanguinato e morente su un pavimento. Se qualcuno avesse il dubbio che possa non essere morto poco dopo arriva la smentita. Lu infatti, interrogata dalla poliziotta che ormai abbiamo imparato a conoscere, afferma: Ho visto chi l’ha ucciso. Ecco quindi che il trailer apre la domanda delle domande: Chi ha ucciso Polo? Con quali motivazioni?

All’occhio attento del pubblico di Netflix non saranno poi sfuggiti altri dettagli e possibili spoiler. Come per esempio Omar in lacrime che chiede ad Ander: Vuoi che me ne vada ora? Rottura in vista per la coppia? In un altro momento molto breve ma significativo vediamo poi un anello. Nella breve scene il prezioso gioiello è nelle mani di Malik, il nuovo arrivato. Davanti a lui c’è Nadia: Matrimonio in vista?

Altri momenti interessanti del trailer di Elite 3 mostrano un abbraccio tra Lu e Nadia: da nemiche ad amiche? Carla è poi in compagnia del nuovo arrivato Yeray e i due ballano insieme così come erano insieme nelle foto promozionali. Nuovo amore in vista? Come la prenderà Samuel che nel trailer afferma di amarla? Tanti momenti intensi che senza contesto fanno viaggiare la fantasia. In attesa del 13 marzo ogni teoria è possibile.