Se non proprio obbligatoria, in questa Fase 2 la mascherina è sempre uno strumento molto consigliato soprattutto quando si sta in luoghi chiusi (metro, bus). All’aria aperta, in alcune regioni, è possibile non usarla ma per sentirvi più al sicuro e dare la stessa sensazione agli altri è buona pratica indossarla.





Una delle cose che vi starete chiedendo e come fare a truccarvi dato che la mascherina vi coprirà quasi tutta la faccia. Pur non essendo una delle priorità al momento è giusto comunque continuare a sentirsi bene con sé stesse e se il make up è una di queste ben venga! Noi di Gingergeneration.it vi diamo alcuni consigli su come valorizzare il vostro volto.

OCCHI INTENSI





Gli occhi sono l’unica cosa, insieme alle sopracciglia, che rimarranno visibili del vostro volto. Ecco perché se volete stupire dovete concentrare la vostra attenzione su questa parte del viso. Osate con un ombretto colorato e con l’eyeliner e non dimenticate mai il mascara per dare profondità al vostro sguardo. Se non siete abituate a un trucco troppo forte basterà anche una leggere sfumatura di ombretto nude e il mascara che più vi piace.

SOPRACCIGLIA

Se non siete solite colorare le vostre sopracciglia con una matita o un liner apposito, forse è meglio evitare di cimentarvi proprio adesso. A ogni modo non avete bisogno di nulla di troppo esagerato, basterà solo un leggero contorno disegnato per far apparire il vostro aspetto più chiaro: occhio a evitare l’effetto mascherone!





FONDOTINTA E BLUSH

Considerato che avrete la mascherina per molto tempo, il fondotinta è sconsigliato. Quello che potete fare è applicare una BB Cream leggera che protegga anche dai raggi solari. Questa cercate di applicarla molto prima di indossare la mascherina, così da evitare che questa si sporchi tutta. Stessa cosa vale per il blush, applicatene poco giusto per avere un tocco in più.

ROSSETTO SI, ROSSETTO NO?





La risposta sembra abbastanza chiara: no. Non solo le labbra non saranno praticamente mai visibili ma rischiate di fare un pasticcio non solo con la mascherina, ma anche con il vostro visto a contatto con essa. Il consiglio che possiamo darvi e di applicare un leggero strato di burro cacao per tenerle sempre idratate.