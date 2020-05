Fase 2: come allenarsi all’aria aperta e in sicurezza

Uno degli aspetti più controversi della Fase 1 del lockdown è stata sicuramente quella dell’attività fisica. Oggi, con l’avvento della Fase 2 le cose sono cambiate e il nuovo Dpcm del 4 maggio ha dato spazio anche a chi vuole dedicarsi un po’ allo sport stando all’aperto.

Ecco alcune regole da seguire per fare attività fisica all’aperto

La prima regola da rispettare ed è anche la più importante, è quella di stare a debita distanza dagli altri. Che stiate correndo sul marciapiedi o facendo esercizi al parco questo è imprescindibile. In questo modo non sarete un rischio per gli altri ma anche per voi stessi. Non c’è l’obbligo di usare la mascherina durante l’allenamento ma ricordate di usarla nel tragitto, soprattutto se vi muovete a piedi o con i mezzi pubblici: in molte città su bus, tram e metro non vi fanno salire senza guanti e mascherine.

Una volta prese tutte le accortezze potete veramente sbizzarrirvi. Potete optare per una corsetta in solitaria o darvi a un po’ di allenamento portando da casa un tappetino.

Un po’ di Yoga o Fitness all’aria aperta vi aiuterà a ricaricare l’energie. In alcuni parchi sono anche disponibili delle attrezzature come una vera e propria palestra a cielo aperto. Se le usate vi raccomandiamo di utilizzare i guanti o comunque di cercare di disinfettare la superficie che usate: in questo modo eviterete il contatto diretto con possibili germi.

Per qualsiasi evenienza portate sempre con voi del disinfettante per le mani, da utilizzare quando non avete modo di utilizzare acqua e sapone.

Se invece non potete fare attività all’aria aperta e preferite proseguire con gli esercizi in casa, noi di Gingergeneration.it vi avevamo consigliato alcuni canali Youtube da seguire per potervi allenare anche stando comodamente a casa vostra, tenendovi comunque in forma.