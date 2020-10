Calendario dell’Avvento beauty 2020: I migliori in vendita da Douglas

Continuiamo con la nostra ricerca del miglior Calendario Dell’Avvento beauty 2020. Dopo aver scoperto quali sono i migliori in vendita da Sephora, oggi ci siamo spostati da Douglas. A differenza dei suoi negozi competitor, la catena di profumerie non vende calendari monomarca, ma ha preferito realizzarne una serie con un mix dei propri brand più popolari.

Leggendo la descrizione dei prodotti contenuti nei vari calendari, però, purtroppo, abbiamo notato che contengono una poche full size, ma una lunga serie di taglie mini e proprio campioncini, ma sicuramente i prezzi sono molto competitivi.

Ecco i migliori Calendari Dell’Avvento venduti da Douglas 2020:

Christmas Around the World

Quest’anno il calendario dell’avvento di Douglas ci incanta con il motto “Christmas Around the World”. Elegantemente decorato nei delicati toni del rosa, dell’oro e del bianco, combina famosi monumenti di grandi metropoli diventando un elemento di tendenza nella tua casa. Con 24 beauty highlights del valore di oltre € 300, trasforma il periodo prenatalizio in un vero festival di bellezza! Rendi felici te stesso o i tuoi cari con le sorprese di lusso del Dr. Susanne von Schmiedeberg, Anastasia Beverly Hills, Ariana Grande, Biotulin e altri marchi unici che fanno battere forte il cuore della bellezza.

Inclusi nel calendario:

Un trattamento viso energizzante Annayake BAMBOO (10 ml)

Un LIFTANDROLL Hyaluron Intense Roll-On (5 ml)

Una Dr. Maschera Rivitalizzante Hauschka (5 ml)

Una Mercedes-Benz Woman Rollerball (EdP / 10 ml)

Un Real Techniques Miracle Complexion Sponge (1 pezzo)

Una STARSKIN The Gold Eye Mask (1 pezzo / 5 ml)

Un Dr. Susanne von Schmiedeberg Power Lifting Serum (2 ml)

Un One.Two.Free! Detergente schiumogeno (10 ml)

Un gel per la pelle Biotulin Supreme (2 ml)

Un One.Two.Free! Fiala di siero ialuronico Power (3 ml)

Un Abercrombie & Fitch Authentic Women Travel Spray (EdP / 10 ml)

Un Annayake Intense Mascara Mini (3 ml)

Una Glow Recipe Watermelon Sleeping Mask (10 ml)

Una One.Two.Free! Crema Gel Hydra Power (10 ml)

Un siero potenziatore Tomorrowlabs (7 ml)

Un Dr. Susanne von Schmiedeberg L-Carnosine Anti-AGE Eye Cream (5 ml)

Una crema idrogel Honest Beauty Mini (22 ml)

Un roller Annayke POUR ELLE (10 ml)

Una ZOEVA 142 Concealer Buffer Voyager (1 pezzo)

Un Trattamento Occhi Tomorrowlabs (7 ml)

Un siero rimodellante Ultratime Lift Contour Annayake (7 ml)

Una mascara Anastasia Beverly Hills Travel Size Brag (2,5 ml)

Un attivatore notturno di Tomorrowlabs (7 ml)

Una fragranza in miniatura Ariana Grande Thank u, next (EdP / 7.5 ml)

Prezzo: € 49,95 Compralo QUI!

Calendario Dell’ Avvento Make-up

Lascia che la magia del Natale entri nella tua casa con questo splendido Calendario dell’Avvento dedicato alla bellezza. Ogni giorno ti aspetta una nuova sorpresa. Giorno dopo giorno, scopri un assortimento completo di prodotti e accessori per il make-up per aspettare al meglio la Vigilia di Natale. Douglas ti propone tutti i must have per coccolarti e prepararti prima delle feste di fine anno.Questo Calendario dell’Avvento include una selezione unica di piccoli articoli esclusivi Douglas che ti faranno battere il cuore:

Occhi:

• Volume Obsession Mascara (volumising Mascara, variante Black) (9 g )

• Exception Eyes Mascara (volumising Mascara, variante Black) (9 g)

• Crema base per ombretto Let me stay (8 g )

• Matita per occhi Intense Khol Pencil (intense wood eye pencil; variante 1 Black Lover) (1,14g)

• Ombretto Iridescent (Shade 205 – Glorious) (1,3 g)

• Matita per sopracciglia Eyebrow Styler (variante Dark Brown oppure Light brown oppure Medium Brown)

• Mini Best of Colors 6 (6 ombretti) oppure Mini Best of Color 5 (6 ombretti) (8,7 g)

Labbra:

• Matita Labbra Ultimate Longwear Lip Liner (variante 9 – Raspberry pink)

• Rossetto liquido Ultimate Satin (variante 5 – Ambitious Queen oppure variante 4 – Gladiator Girl) (2,5 ml)

• Matita labbra Contour and Reshape Lipliner (variante 3 – Rosy Petal)

Viso:

• Illuminante in stick Express Radiance (variante Gold oppure variante Holographic)

Unghie:

• Smalto per unghie (variante lovely glow) (10 ml)

• Smalto per unghie Nail polish Timeless o Pastel (variante 235 Fushia Nightdress oppure 215 Coral Purse oppure 260 Butterfly Knot oppure 315 Leather Skirt oppure 290 The Red Coat oppure 305 Deep Jacket oppure variante 415 Jasmin Flower oppure 420 Mint Flower oppure 455 Rockery Flower oppure 410 Green Hollyhock Flower) (10 ml )

• Olio trifase (10 ml)

• Olio per unghie e cuticole (10 ml)

Accessori:

• Mini Blender

• Pennello per eyeliner n. 48

• Applicatore in silicone

• Elastico per capelli trasparente

• Temperamatite doppio

• Pad Detergente Riutilizzabile

• Piumino da cipria

• Bastoncini di ovatta a doppia punta

• Specchio

Prezzo:€ 24,95 Compralo QUI!