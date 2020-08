Quando si tratta di make up e di cosmetica non si può non fare riferimento a tutte le grandi firme che nel mondo sono sinonimo di prodotti conosciuti ed apprezzati. Tra le tante aziende ecco la Makeup Revolution, realtà mondiale di produzione di cosmetici nata oltremanica già diversi anni fa, nota per il fatto di rendere il make-up di qualità alla portata di tutti e di tutte le esigenze economiche. Ciò è facile conseguenza della vasta offerta e della vastissima scelta di qualità garantita al prezzo migliore sul mercato.

Ma cosa rende tanto famosa e richiesta Make up Revolution? Beh, la sua popolarità è data anche dal fatto di aver creato i cosiddetti Dupes, ovvero “imitazioni” di marchi di lusso rendendole accessibili a tutti. Una dupes molto famosa e che l’ha resa nota in tutto il mondo è la Makeup Revolution palette Iconic che riprende lo stile della ben più costosa e lussuosa Naked firmata Urban Decay. Ma non è tutto: famosa è anche la Chocolate Bar di Too Faced riproposta sotto il brand di Makeup Revolution conosciuto con il nome di I Heart Makeup e che ha promosso la palette I Heart Chocolate.

Tanti modelli, prezzo fantastico.

Andando più nello specifico eccoci di fronte alla conferma di quanto detto in precedenza, prezzi accessibili a tutti per articoli di qualità. Cominciamo dal Reloaded, palette di ombretti a 6,50€ così come il Forever Flawless a 13€. Se invece volessimo palette di ombretti in polvere ecco per voi il Maxi Reloaded ad un prezzo di 12€ mentre se invece se invece volessimo paletti con 8 colori è disponibile il Pride 20g a soli 9,70€. Classico è il modello con lo specchietto: ebbene il Soph X Extra Spice lo racchiude a 13€. E per chi volesse glitter pressati? Nessuna problema in quanto è presente il modello Pressed sempre a 13€ non meno bello degli altri Carmi, palette di ombretti illuminanti a 10€ e l’X Alexis Stone, palette di ombretti per una brillantezza luminosa a 10,80€.

Senza dubbio poi Tra questi uno dei più ricercati è la Palette per il contorno viso, Make Up Revolution Ultra Contour, un accessorio indispensabile per delineare il viso e illuminarlo e definirlo. Grazie alla cipria a otto sfumature potrai modellare i contorni ed evidenziare i punti di forza del volto oltre a sei sfumature di ciprie, due illuminanti, uno specchio ampio e la garanzia della migliore durata e della pigmentazione pregiata.

Make Up Revolutione Colour Book per modellare il proprio gusto.

Decidiamo però di conoscere un po’ più da vicino un prodotto di livello, il Make Up Revolution Colour Book i cui ombretti permettono un trucco alle palpebre a proprio gusto e piacimento, conferendo dimensioni nuove al trucco. La sua lunga durata, unità ad una tonalità facilmente combinabile e all’effetto opaco e glitter rende il Make Up Revolution Colour Book adatto per ogni occasione, per un trucco di giorno o di sera. Anche qui come detto in precedenza il prezzo è il grande segreto: acquistabile con 15€ circa questo prodotto risulterà davvero un giusto compromesso tra i valore e quello che potrà regalarvi, magari applicando gli ombretti sulle palpebre con un pennello, un applicatore in materiale espanso o con le dita.