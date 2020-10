Calendario dell’Avvento beauty 2020: I migliori in vendita da Sephora

Sembra mancare ancora tantissimo tempo a Natale, ma nel mondo dei calendari dell’Avvento siamo già in piena stagione festiva. Ormai tutti i brand hanno la loro proposta, ama quale sarà il miglior Calendario dell’avvento 2020? Per iniziare a rispondere a questa domanda, abbiamo deciso di cominciare mostrarvi quelli più interessanti in vendita da

Sephora Italia.

Nei negozi beauty sono presenti diversi tipi di calendari; Sephora, infatti, propone una serie di calendari d’avvento, sia con prodotti della propria collezione, che misti con una selezione dei brand più amati. Inoltre negli store sono presenti anche calendari monomarca.

Ecco quali sono i migliori calendari dell’avvento 2020 di Sephora:

SEPHORA – CALENDARIO DELL’AVVENTO

Contiene:

Benefit: 24 hour brow setter, 3,5 ml

Christophe Robin: Hydrating melting mask, 75 ml

Egyptian Magic: All-purpose skin cream, 75 ml

Erborian: CC eye clair, 3 ml

Fresh: Soy face cleanser, 50 ml

Hourglass: Veil setting powder, 2 g

Huda beauty: Obsessions precious stones ruby, 11.7g

La neige: Water sleeping mask lavender, 15 ml

Mario Badescu: Rose facial spray, 59 ml

Merci Handy: Gel mani in edizione limitata, 30 ml

Milk Make-up: mascara Kush, 3 ml

Marc Jacobs Beauty: Mascara at lash’d , 2.8 g

Natasha Denona: Mini super glow palette, 4 g

Nudestix: Eye pencil burnish, 2,8 g

Origins: Ginzing ultra-hydrating moisturizer, 15 ml

Patchology: Chill mode eye patch, 5 g

Pixi: Retinol tonic, 40 ml

Pat McGrath: Fetisheyes mascara, 8 ml

Ren: AHA ready steady glow daily AHA tonic, 100 ml

Respire: Almond milk-scented shampoo bar, 20 g

Sephora Collection: Cream lip shine – mauve spirit, 5 ml

Sephora Collection: Glow serum, 30 ml

Sunday Riley: Mini Ice Cream, 8 g

Tarte: Double take liner, 0.5 ml

Too Faced: Peach loose powder, 3,5g

Prezzo del calendario dell’avvento 2020 di Sephora: €119 (Valore effettivo: €295) Compralo qui!

BENEFIT – SHAKE YOUR BEAUTY – CALENDARIO DELL’AVVENTO 2020

Un calendario dell’avvento contenente 12 prodotti iconici di Benefit in formato mini o fun per fare il pieno di prodotti beauty per la stagione delle festività!

Prezzo: €69 Compralo qui!

RITUALS – CALENDARIO DELL’AVVENTO 2020

Contiene:

2 x The Ritual of Namaste anti-aging ampoule boosters, 2 ml

1 x Sapone corpo e capelli 2 in 1 The Ritual of Samurai, 70 ml

1 x Lima per unghie

1 x Balsamo mani The Ritual of Ayurveda, 70 ml

1 x Salviettine miracolose The Ritual of Namasté, 10 unità

1 x Olio doccia The Ritual of Ayurveda, 75 ml

1 x Spray per cuscino The Ritual of Jing, 20 ml

1 x Maschera capelli notturna idratante Elixir Collection, 20 ml

1 x Candela profumata Private Collection Savage Garden, 25 g

1 x Candela profumata Private Collection Green Cardamom, 25 g

1 x Candela profumata Private Collection Wild Fig, 25 g

1 x Candela profumata Private Collection Black Oudh, 25 g

1 x Gel doccia schiumogeno Amsterdam Collection, 50 ml

1 x Spray corpo The Ritual of Holi, 20 ml

1 x Crema corpo The Ritual of Sakura, 70 ml

1 x Gel doccia schiumogeno The Ritual of Karma Gel, 50 ml

1 x Gel doccia schiumogeno The Ritual of Jing, 50 ml

1 x Gel doccia schiumogeno The Ritual of Hammam, 50 ml

1 x Guanto esfoliante

1 x Scrub corpo The Ritual of Happy Buddha, 70 ml

1 x Crema corpo The Ritual of Hammam, 70 ml

1 x Gel doccia The Ritual of Karma, 30 ml

1 x Sapone The Ritual of Sakura, 25 g

Prezzo del calendario dell’avvento 2020 di Rituals: €60 Compralo qui!

SEPHORA COLLECTION – 24 WILD WISHES

Potremmo rovinarti la sorpresa ma non resistiamo a dirti che dietro le caselle di questo calendario dell’avvento si nascondono tesori di bellezza… Make-up, skincare, essenziali da bagno e accessori su misura: 15 taglie standard e 9 mini taglie.

Prezzo: €44,99 (Valore effettivo: €61,40) Compralo qui!

SEPHORA COLLECTION X KUSMI TEA – CALENDARIO DELL’AVVENTO

Questo calendario eccezionale rientra in una collaborazione tra Sephora Collection e il brand di tè cool Kusmi Tea, e nasconde tesori di bellezza – 24 per l’esattezza – per aiutarti ad attendere il Natale. Dietro le caselline?

Il team Sephora Collection:

– 1 smudge-proof cream lip stain #01 Always red

– 1 cream lip shine liquid lipstick #19 Princess Lollipop

– 1 Sephora rouge lacquer #02 Wicked smart

– 1 mascara Size Up Ultra-black

– 1 Scrub labbra al miele lisciante & esfoliante

– 1 Balsamo labbra all’anguria nutriente & idratante

– 1 Maschera viso all’anguria reidratante & rimpolpante

– 1 Maschera viso al cocco nutriente & lenitiva

– 1 Paio di maschere occhi lenitive & decongestionanti

– 1 Cerotti per il naso al carbone

– 1 Balsamo per le mani nutriente ammorbidente alla banana

– E 1idratante hydrate & glow all day

Il team Kusmi Tea :

– 1 pinza per il tè (ovviamente!)

– 11 bustine di tè (White Anastasia, Tropical White, Anastasia, English Breakfast, Spearmint green, Green Jasmine, Lovely Morning, AquaRosa, AquaSummer, Feel Zen e Only Spices) pronte per l’infusione.

Prezzo: €49,99 Compralo qui!