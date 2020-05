Stephenie Meyer annuncia la data di uscita di Midnight Sun

Adesso è il turno di Edward.

Così recita lo slogan che annuncia l’arrivo ufficiale, dopo ben dodici anni, di Midnight Sun, primo capitolo della celebre saga di Twilight, raccontato dal punto di vista dell’amatissimo protagonista maschile: Edward Cullen.

La storia di Midnight Sun è molto travagliata: il libro sarebbe dovuto uscire nel 2008, in concomitanza con l’uscita del primo film, ma venne totalmente cancellato quando i primi capitoli trapelarono sul web. La Meyer decise di mettere da parte il progetto finendo poi per abbandonarlo per anni.

Quel progetto, a sorpresa, ore è realtà. Tutto è cominciato la scorsa settimana, quando uno strano countdown è comparso sul sito ufficiale della scrittrice americana. In molti avevano ipotizzato che si trattasse di Midnight Sun, ma la conferma è arrivata solo oggi.

La stessa Meyer ha partecipato, virtualmente, alla trasmissione Good Morning America per fare l’annuncio a tutti i suoi fan.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG

