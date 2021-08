Apre a Londra il primo negozio di make-up solo per uomini: tutti i dettagli

La missione del primo negozio dedicato al make-up solo per uomini, appena aperto nell’iconica Carnarby Street di Londra, è quello di rompere lo stigma secondo cui il trucco è finalizzato esclusivamente alle donne.

Il primo store al mondo vende l’intera gamma di prodotti War Paint for Men. Si tratta di un brand vegano, cruelty-free e prodotto nel Regno Unito.

Il principio fondamentale è offrire agli uomini una scelta più ampia per la cura personale e, attraverso l’aspetto, aumentare la fiducia in loro stessi.

Il fondatore, Danny Gray, è anche un appassionato sostenitore della salute mentale, un tema fortemente presente nel negozio.

Ciò ha portato a una collaborazione con The Lions Barber Collective,. Si tratta di un gruppo di barbieri di alto livello senza scopo di lucro, formati nel supporto del benessere psicologico per aiutare a prevenire il suicidio maschile. Il negozio War Paint è la loro prima casa permanente e pagando un taglio di capelli, i clienti aiuteranno a salvare vite umane.

War Paint for Men vanta prodotti ora venduti in più di 80 paesi. Questo grazie a partnership con catene di distribuzione come Sephora in Australia. L’inaugurazione del primo rivenditore monomarca rappresenta, tuttavia, un’importante pietra miliare nella storia del marchio.

Quali sono i prodotti del primo negozio di make-up solo per uomini, dove acquistarli

La gamma comprende due correttori, un fondotinta, una crema idratante colorata, un autoabbronzante, un primer, un gel e una matita per sopracciglia, un bronzer, una cipria trasparente anti lucido, due pennelli, una beauty blender, uno struccante e una spugna in bamboo e cotone per rimuovere il trucco.

Per chi non sa o non vuole scegliere sono disponibili anche dei set con varie combinazioni in base alle proprie esigenze. L’Ultimate Set, ad esempio, è per chi cerca di i combattere i segni dell’invecchiamento o di camuffare eventuali imperfezioni, come cicatrici, segni, occhiaie, linee sottili o carnagione non uniforme.

Per il momento il brand non è distruibuito in Italia ma è possibile acquistare i prodotti online sul sito web dedicato. Guarda l’esclusivo dietro le quinte della realizzazione del negozio sul canale YouTube.