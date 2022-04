Eurovision 2022: il Volo ospite della seconda semifinale

Il Volo ha annunciato ieri sera che sarà ospite della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022. Per l’esattezza, il trio si esibirà durante l’Interval Act del 12 maggio.

La notizia è arrivata nel corso del Tg 1 che ieri sera ha visto il gruppo come ospite della giornalista Laura Chimenti. Ecco cosa hanno dichiarato i tre artisti (fonte Eurofestivalnews):

Piero: Questa sera siamo felicissimi di annunciare qui al TG1 che saremo ospiti all’Eurovision 2022, che torna in Italia dopo tantissimi anni. Mandiamo un grande in bocca al lupo a chi rappresenterà l’Italia, ovvero Mahmood e Blanco, sarà una grande emozione per loro.

Gianluca: Per noi è sicuramente un grande onore ed è stata una grande emozione poter rappresentare il nostro Paese all’Eurovision sette anni fa cantando Grande Amore di fronte a 200 milioni di persone. Quindi sicuramente una grande emozione che non dimenticheremo mai.

Ignazio: La fortuna di essere in tre è che ci aiutiamo a vicenda, e volevo dire che ci esibiremo la sera del 12 maggio. All’edizione dove abbiamo partecipato noi lo slogan era Building Bridges, ovvero costruisci i ponti, ponti non solo culturali ma anche della tradizione. Noi abbiamo avuto modo e la fortuna di poter condividere la nostra cultura e la nostra tradizione con tanti Paesi del mondo grazie all’Eurovision. ed è per questo che facciamo un grande in bocca al lupo a Mahmood e Blanco.