Sanremo 2020: tutte le conduttrici che affiancheranno Amadeus

Si è tenuta stamattina la prima conferenza stampa di Sanremo 2020 che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio su Rai 1.

In presenza dell’Amministratore delegato Fabrizio Salini, del sindaco di Sanremo e di Antonio Marano di Rai Pubblicità, è confermato il cast di ospiti proposto dal Direttore artistico Amadeus.

Quest’ultimo ha subito chiarito che il suo Festival di Sanremo sarà qualcosa di mai visto, a cominciare dalla presentazione dei Big. Che come sappiamo è stato presentato nel suo speciale Lotteria Italia dei Soliti Ignoti. Il conduttore parla della sua scelta di portare sul palco non due presenze femminili, come da tradizione, ma più co-conduttrici.

Le donne in questione, che affiancheranno Amedeus a Sanremo 2020 sono Antonella Clerici, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Francesca Sofia Novello, modella e compagna di Valentino Rossi.

Non presenti alla conferenza, ma confermate anche la giornalista Rula Jebreal, Sabrina Salerno, la conduttrice Albanese Alketa Vejsiu, l’attrice Monica Bellucci e Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo.

Si tratta di donne che Amadeus definisce meravigliose: Francesca è una giovane e promettente modella, una scommessa personale. Antonella Clerici è una sua grande amica e senza dubbio una certezza. Laura Chimenti è uno dei volti più belli del Tg1, Diletta Leotta è stato invece uno dei primi nomi a cui ha pensato, apprezzato da chi segue lo sport ma non solo. Emma D’Aquino è un altro volto amatissimo del Tg 1.

Il direttore artistico ha parlato anche della sua idea di avere Tiziano Ferro al Festival di Sanremo che canterà tutte le cinque serate. Grandi aspettative sull’imprevedibilità di Roberto Benigni e di Fiorello, amici in cui Amadeus crede davvero molto.