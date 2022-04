Festa della Mamma 2022: ecco tutte le idee regalo tech

La vostra mamma è una grande appassionata di tecnologia? Volete fare un regalo extra speciale per la Festa della Mamma? è attenta a tutti i trend del momento?

Allora abbiamo la soluzione ideale per un regalo davvero speciale con cui farete sicuramente breccia nel suo cuore! Vi consigliamo alcuni prodotti

Dyson Corrale

La piastra Corrale non ha bisogno di molte presentazioni ma, per questa festa speciale, si tinge con i colori dell’amore: il rosso. Una tecnologia all’avanguardia con lamine flessibili micro incise, che si flettono per dare forma e avvolgere i capelli, applicando calore e tensione in modo uniforme ad ogni passata, mantenendo la ciocca perfettamente allineata e riducendo la necessità di calore.

Prezzo: 449€ (box rossa inclusa)

Beats Fit Pro

Con le cuffie Beats Fit Pro sarà tutta un’altra musica. Massime prestazioni acustiche e un comfort totale per ogni giorno. offrono tre diverse modalità di ascolto, la funzione automatica di Play/Pausa,

sono resistenti al sudore e all’acqua (IPX4)1 e dotati delle magiche funzionalità offerte dal

chip Apple H1. Disponibili in 4 colori: bianco, nero, grigio salvia e viola ametista.

Prezzo: 229,95€

Jewelchain o Lacetchain di Celly

L’accessorio che non può mai mancare per non perdere di vista il proprio smartphone! Una catenina da polso o da collo allegre e alla moda con colori fluo e sgargianti come il verde, il rosa e il giallo o, ancora con l’effetto marble tanto in voga in questi anni. Disponibile in verde acqua, nero e bianco. Queste catenine sono compatibili con tutti i modelli di smartphone. Prezzo: a partire da 9,99€

Orologio Technochic

Un’orologio perfetto per monitorare la vita di tutti i giorni. Misura il battito cardiaco, la pressione, gli step giornalieri e il riposo notturno. Permette di registrare sessioni di allenamento, riceve notifiche e può impostare la sveglia. Prezzo: 59 €

Speaker Bluethooth Pantone

Per chi affronta la giornata in casa e a suon di musica, questo speaker è proprio quello che fa per la vostra mamma. Leggero, pratico dal design moderno è progettato per ascoltare fino a 10 ore di musica. Prezzo: 29,99€

Avete già scelto il regalo per la Festa della Mamma?