Sanremo 2024: testo e significato di Capolavoro di Il Volo

Il significato e il testo di Capolavoro di Il Volo sono in esclusiva sul numero speciale di Tv Sorrisi e Canzoni, dedicato al Festival.

Il gruppo si presenta con una canzone che è stata definita una “ballata orchestrale“, in grado di mettere in evidenza le differenze vocali dei suoi elementi.

Il trio, composto da due tenori (Piero Barone e Ignazio Boschetto) e un baritono (Gianluca Ginoble), torna per la terza volta a Sanremo.

Dopo una vittoria nel 2015 con il brano Grande Amore e un terzo posto nel 2019 con Musica che resta, il gruppo è pronto per presentare Capolavoro che farà parte del nuovo album, di prossima uscita.

#Capolavoro🌟 è il titolo del brano con il quale parteciperemo a #Sanremo2024. pic.twitter.com/q10E76atRE — Il Volo (@ilvolo) December 19, 2023

Testo Capolavoro di Il Volo

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro

Significato della canzone

Il testo di Capolavoro di Il Volo “Parla di un amore universale, di quel sentimento che cresce dentro ognuno di noi a nostra insaputa. E poi arriva il momento in cui vuoi gridarlo al mondo. Al primo ascolto sai già a chi vorresti dedicarlo” dice Piero. “È un pezzo travolgente ed emozionante” aggiunge Gianluca.

