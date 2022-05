Eurovision 2022: scaletta e ordine d’uscita della seconda semifinale

Giovedì 12 maggio, alle 21:00 su Rai 1, va in onda la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022. Ecco la scaletta e l’ordine d’uscita delle esibizioni di questa sera.

Il pubblico guarderà 18 canzoni competere per uno dei 10 posti non ancora assegnati per la Grand Final del 14 maggio. Hanno diritto di voto questa sera 3 dei Big Five: Malik Harris (Germania), Chanel (Spagna) e Sam Ryder (Regno Unito).

I 10 finalisti che emergeranno nella seconda semifinale, dunque, si sfideranno questo sabato con i 10 qualificati della prima e con i 5 Paesi che sono finalisti di diritto in quanto fondatori di ESC ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna e Regno Unito.

Il televoto avviene tramite l’app ufficiale dell’Eurovision Song Contest. I dettagli su come votare per questo secondo live verranno svelati nel corso dello show. Ospite della serata è Il Volo.

Scaletta di Eurovision 2022: seconda semifinale

1. Finland: The Rasmus – Jezebel

2. Israel: Michael Ben David – I.M

3. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

4. Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

5. Georgia: Circus Mircus – Lock Me In

6. Malta: Emma Muscat – I Am What I Am

7. San Marino: Achille Lauro – Stripper

8. Australia: Sheldon Riley – Not The Same

9. Cyprus: Andromache – Ela

10. Ireland: Brooke – That’s Rich

11. North Macedonia: Andrea – Circles

12. Estonia: Stefan – Hope

13. Romania: WRS – Llámame

14. Poland: Ochman – River

15. Montenegro: Vladana – Breathe

16. Belgium: Jérémie Makiese – Miss You

17. Sweden: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

18.Czech Republic: We Are Domi – Lights Off