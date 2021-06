Sangiovanni collabora con Dardust nella versione acustica di Malibu

Sangiovanni collabora ancora con Dardust e questa volta nel remix di Tutta la notte e di Malibu, una versione acustica di due dei brani presentati ad Amici 20 dal cantante vicentino e che sarà presto disponibile in formato 45 giri.

Qualche settimana fa il cantante di Amici 20 è tornato subito a lavoro, lasciando presagire l’arrivo di novità mostrandosi insieme a Merk & Kremont. A seguire con Bias, Zef e La Cava. Successivamente, invece, si è fatto beccare con uno dei più grandi produttori italiani che è appunto Durdust. Con DRD Sangiovanni ci ha già lavorato per realizzare il suo primo album.

sangio acoustic 💓🎙 da oggi disponibile in pre-order il 45 giri bianco delle versioni acustiche di “malibu” e “tutta la notte”. In esclusiva su @AmazonIT

💓 magico @dardust https://t.co/9ZHGUNi7dn pic.twitter.com/o7pcamiEgo — sangiovanni (@sangiovann1) June 21, 2021

Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (EP Sangiovanni disco di platino, Malibu disco di platino, Lady doppio disco di platino, Tutta la notte disco di platino, Guccy bag disco d’oro, Hype disco d’oro). Sono suoi oltre centro milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana.

SANGIOVANNI è inoltre il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e MALIBU è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana.

Sangiovanni con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune.

Nell’EP ha collaborato con i più interessanti produttori della scena. Come DRD in Malibu, Zef in Hype, Bias in Tutta la notte insieme a DRD e Guccy bag e i Cosmopohonix nella cover Maledetta Primavera, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per Malibu.