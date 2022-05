Eurovision 2022: dove guardare la Cerimonia d’apertura

La Reggia di Venaria Reale farà da cornice alla Cerimonia d’apertura dell’Eurovision 2022. Il premio canoro europeo che quest’anno si svolge a Torino, grazie alla vittoria lo scorso anno dei Maneskin, è pronta ad accogliere una nuova edizione del concorso canoro.

Dove seguire la Cerimonia d’apertura

La cerimonia si svolgerà oggi, 8 maggio, a partire dalle ore 16 (italiane). I partecipanti dei 40 Paesi in concorso sfileranno sull’iconico tappeto turchese sfoggiando glamour e outfit mozzafiato, ma ci aspettiamo anche tante sorprese dalle loro parole.

Potrete seguire l’intero evento direttamente su Youtube, tramite il canale ufficiale di Eurovision Song Contest.

Sarà un momento da non perdere!

Lo show

Se siete degli appassionati dell’Eurovision, conoscerete a memoria ogni momento. Ma se ancora non li avete chiari in mente ecco quello che dovete sapere.

La prima semifinale si svolgerà martedì 10 maggio e vedrà protagonisti i primi 17 paesi in gara, che si sfideranno per l’accesso alla finale. Una sorte simile toccherà a chi si esibirà nella seconda semifinale, giovedì 12 maggio, dove i paesi in gara saranno 18. Ci saranno in questa semifinale anche due nostre conoscenze: Achille Lauro per San Marino e Emma Muscat per Malta!

Gran finale il 14 maggio dove verrà decretato il vincitore e dove si esibirà dal vivo, finalmente, anche l’Italia con Mahmood e Blanco.

Siete pronti ad entrare nel vivo di questo Eurovision 2022?