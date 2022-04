Hoops lancia i nuovi gioielli ispirati alle stelle

Illuminati come un cielo stellato grazie alla nuova collezione di gioielli Hoops, dedicata proprio alle stelle!

Il brand meneghino ha ampliato la sua gamma di prodotti, con una collezione fatta di costellazioni colorate. Catenine in argento per dare vita a collane e bracciali dove le stelle spiccano per i loro colori vivaci.

SCOPRI LA COLLEZIONE

Dalla delicatezza del turchese al fiammeggiante rosso, passando per l’etereo bianco, le “Stelle” danzano su sottili fili di maglie metalliche, in prezioso argento, oro rosa o ancora oro giallo, avvolgendo polso e decolleté in costellazioni lucenti ed allegre.

Conferiscono un twist a qualsiasi look per indossarle tutti i giorni o in occasioni speciali per far risaltare il proprio outfit.

Cosa ne pensate della nuova collezione Stelle di Hoops?