Tom Holland: Spider-Man: No Way Home è il film più spettacolare mai fatto

Avete già guardato il trailer di Spider-Man: No Way Home?

Siamo sicuri di sì e, se non vedete l’ora di guardarlo al cinema non potete perdervi le parole con cui lo stesso Uomo Ragno, Tom Holland, ha commentato il trailer all’evento tenutosi ieri a Los Angeles.

Emozionantissimo fino alle lacrime Tom ha detto di essere più che orgoglioso di aver partecipato a questo film che, riprendendo le sue parole, “è la più spettacolare esperienza cinematografica mai realizzata fino a oggi”.

“La Marvel e la Sony hanno fatto l’impossibile”, ha detto l’attore “è stato difficile, è stata una montagna russa mi sono anche fatto male… non di proposito! È stato incredibile e vedere il vostro entusiasmo significa tutto per me”.

Questi alcuni video dell’evento

Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà nei cinema a partire dal 15 dicembre.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts e vede ancora una volta Tom Holland nei panni del protagonista. Insieme a lui anche anche Zendaya, ormai anche sua compagna nella vita reale.

Completano il cast anche Marisa Tomei nel ruolo di May Parker, la zia di Peter, Jamie Foxx, nel ruolo del villain Electro. Ma non è finita qui, perché nel terzo film di Spider-Man vedremo anche l’ormai molto amato personaggio di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch.

La trama del film

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.