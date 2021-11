Jurassic World Il Dominio: i primi cinque minuti del prologo

Un nuovo inizio per la saga di Jurassic Park. In attesa di vedere al cinema Jurassic World Il Dominio sono stati resi noti i primi cinque minuti del film. Un prologo, o meglio IL prologo che segnerà un momento di svolta nella celebre saga di Jurassic Park.

Qui in basso potete dare un primo sguardo al Prologo

Questa la descrizione ufficiale della clip:

Un Prologo originale di 5 minuti per Jurassic World Il Dominio, diretto da Colin Trevorrow, che riporta indietro gli spettatori di 65 milioni di anni e mostra loro come era il mondo prima che gli esseri umani esistessero. Il Prologo fa anche intravedere un mondo in cui i dinosauri sono fra noi.

Come prosegue? Per saperlo non ci resta che aspettare la prossima estate, quando Jurassic World Il Dominio uscirà nei cinema.

Il film sarà il sesto film dell’intera serie, nonché il terzo della saga Jurassic World. Stando a quanto dichiarato dal regista, Colin Trevorrow, il film sarà un vero e proprio tributo all’intera legacy. Un po’ come è stato recentemente Ghostbusters: Legacy.

L’idea del regista è quello di portare l’intero franchise su un altro livello, aprendo nuove porte narrative e possibilità. Non ci resta che aspettare!

Il primo Jurassic Park risale al 1993 ed è stato diretto da Steven Spielberg che, da visionario quale è, era riuscito a dare corpo ai dinosauri immaginati da Michael Crichton nell’omonimo romanzo.