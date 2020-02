Fai rumore di Diodato è il singolo più venduto secondo FIMI/Gfk

Venerdì 14 Febbraio, a poche ore dall’uscita dell’album Che vita meravigliosa (qui trovi tutti gli audio, i testi e i significati), Fai rumore, brano con cui Diodato ha trionfato al 70° Festival di Sanremo, è il singolo più venduto nella classifica FIMI/GfK.

Al primo posto nella classifica singoli di iTunes, con oltre 5 milioni di visualizzazioni del video su Youtube e 5 milioni di ascolti su Spotify, con un posto fisso nella Top 5 dell’Airplay Radiofonico, il trionfo di Diodato con Fai rumore rappresenta un vero e proprio plebiscito. Ed è in grado di conquistare all’unanimità pubblico e critica.

Un successo senza precedenti quello di Diodato. Fai rumore, oltre al primo posto sul podio del 70° Festival della Canzone Italiana, ha ricevuto anche il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Radio, Tv e Web Lucio Dalla e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario.

Diodato così racconta l’intento all’origine del brano, la sua vera essenza: “Fai rumore è un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità. È un invito a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto, dove muore ogni umanità. È un atto di ribellione che ha l’amore come finalità, nel senso più ampio possibile”.

Che vita meravigliosa è il terzo album di inediti di Diodato, anticipato dal nuovo singolo omonimo, il cui video è online a questo link, che il cantautore ha scritto per La Dea Fortuna, il film campione di incassi di Ferzan Ozpetek. Il nuovo album, prodotto da Tommaso Colliva, arriva a distanza di tre anni dall’uscita di Cosa siamo diventati (Carosello Records, 2017). E dopo le partecipazioni al Festival di Sanremo in gara con Roy Paci nel 2018 e in qualità di ospite di Ghemon nel 2019.