Una pessima notizia. Si è spento dopo aver lottato contro la leucemia Űrsiklósi Örs, il leader della band AWS. Molti di voi si ricorderanno di lui e del gruppo per la loro partecipazione all’Eurovision Song Contes 2018. All’evento, svoltosi a Lisbona, il gruppo aveva presentato il pezzo Viszlat Nyar.

Örs Siklósi, che ci lascia a soli 29 anni, si era fatto conoscere ed apprezzare soprattutto dal popolo di Twitter, che ogni anno segue fedelamente Eurovision. L’artista si era rapidamente trasformato in un meme, grazie al suo immenso carisma e alla grande carica con la quale interpretava il suo pezzo.

Qui sotto potete recuperare il video live di Viszlat Nyar.

AWS - Viszlát Nyár - Hungary - LIVE - Grand Final - Eurovision 2018

Chi sono gli AWS, la band di Örs Siklósi

Gli AWS, che hanno annunciato la morte del loro leader vis Instagram, hanno attualmente all’attivo un totale di 3 album di cui l’ultimo, Kint a vízből, pubblicato nel 2016. La rock band ha partecipato a diverse edizioni del prestigioso festival Sziget ed ha aperto i concerti di gruppi importanti come i Blind Myself, vincendo fra le altre cose il MTV Brand award come nuova band emergente.

Il gruppo aveva partecipato, vincendolo, al festival con il quale ogni anno l’Ungheria sceglie il proprio rappresentante a Eurovision. Nel corso della loro partecipazione all’evento a Lisbona, il gruppo ha avuto modo di rivelare la sua imminente partecipazione all’importante festival metal Wacken Open Air, in progreamma ad Amburgo il prossimo agosto.

L’esibzione degli AWS all’Altice Arena, oltre che per gli effetti pirotecnici e per lo stage diving di uno dei componenti, verrà ricordata proprio per i numerosi meme che il popolo del web ha dedicato al gruppo. La band aveva fra le altre cose conquistato il pubblico presentandosi sul palco a inizio serata con la formazione GINYU del noto anime Dragonball.

Ci stringiamo al cordoglio dei fan e alla sua famiglia in questo momento così difficile.