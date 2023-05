Eurovision 2023: video e testo della versione italiana di Queen of Kings di Alessandra

Queen of Kings è il brano che la Norvegia ha presentato all’Eurovision Song Contest 2023 ma, sapevate che è stata rilasciata anche una versione italiana? Ebbene sì, perché la sua interprete Alessandra Mele è nata a Pietra Ligure e, anche se ha la cittadinanza norvegese è nata e cresciuta in Italia prima di trasferirsi per completare i suoi studi.

Per celebrare il suo paese natio e l’amore ricevuto dai fan ha deciso di rilasciare anche in italiano il brano Queen of Kings che gareggia all’Eurovision di quest’anno, che si svolge nella città di Liverpool.

Queen of Kings: il video ufficiale della versione italiana

Testo del brano di Alessandra

Incantevole

Ti ipnotizzerà

Lei è bella come L’aurora

Nord-esotica

Paura non ne ha

Aspetta e ti sorprenderà

Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Una lacrima

Versata già

Non fermerà

L’amore che ha, l’amore che da

E guardala

Che abilità

Supererà ogni avversità

Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare