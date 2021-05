Dopo la partecipazione ad Amici 20, c’è una bellissima e importante novità per Enula. Il suo primo progetto discografico esce oggi con Universal Music Italia. La raccolta arriva, dunque, in tutti i negozi fisici e digitali il 21 maggio.

Il suo EP è intitolato Con (torta), proprio come una delle canzoni inedite che ha già presentato nel corso del talent show.

Nell’EP ritroviamo appunto Con (torta), Auricolari e Da sola (con me), brani che la cantante ci ha fatto ascoltare nel programma condotto da Maria De Filippi.

In più, è incluso il nuovo singolo di Enula, Impronte, il brano è stato prodotto dal cantautore e rapper romano Franco126.

Ecco tutti i testi delle canzoni dell’EP Con (torta)

Chi è Enula B areggi

Nata a Magenta (MI), Enula dice di essere nata da un grande amore. Ha iniziato a lavorare come cameriera nei weekend a soli 14 anni solo per sentirsi indipendente dalla sua famiglia. Ha vissuto in Costa Rica per amore.

Ha iniziato a mettere su carta i suoi pensieri da quando ha imparato a scrivere alle elementari. Adora scrivere per se stessa e per gli altri ed è una cantautrice. Canta perché: “Devo urlare al mondo i miei bisogni, le mie paure, le mie insicurezze, le molteplici felicità che ho vissuto. Come farlo se non con la voce? Per fortuna sono intonata”.

Enula ama ogni forma d’arte, dalla pittura alla poesia. Si definisce introspettiva e ama guardarsi dentro. “Tutto ciò che vivo serve per la mia evoluzione interiore e ogni cosa che affronto è necessaria per un mio cambiamento. Sono una osservatrice e divento una ladra per rubare dagli altri quando posso rubare qualcosa”.