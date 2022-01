Enula: Il buio mi calma è il nuovo singolo, ecco il significato

Enula è una giovane cantautrice di 23 anni con un’attitudine urban che rende il suo stile unico, originale e moderno.

La sua musica è caratterizzata da testi che catturano l’immaginario del pubblico di tutte le età, una voce suadente e allo stesso tempo potente che colpisce al primo ascolto. E’ una principessa della Disney e un’indiana d’America, è magnetica con un’anima sensibile e bella.

Con oltre 25 milioni di stream sulle piattaforme digitali ottenuti grazie a singoli di successo come Con(torta), Auricolari e Impronte e collaborazioni con artisti tra i quali Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Katoo e Mr. Rain, Enula presenta un nuovo singolo in uscita venerdì nelle radio e sulle piattaforme digitali per Universal Music.

Clicca qui per ascoltare il nuovo singolo!

Il nuovo singolo si intitola Il Buio (Mi Calma), ed è un brano scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti, cantante ed autore dei Pinguini tattici Nucleari.

“Stavo cercando nuove modalità di scrittura ed ero confusa ma avevo allo stesso tempo un grande bisogno di esteriorizzare il mio stato d’animo in quel momento.” racconta la giovane cantautrice milanese “Sentivo che alla luce del giorno non riuscivo ad essere completamente me stessa. Avevo bisogno di intimità. Avevo bisogno di me.Questo brano è arrivato all’improvviso ed è stato scritto di getto. Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari mi ha aiutata a riordinare idee e rendere il pezzo più chiaro e completo. Collaborare con lui è stato per me di grande crescita personale e professionale”

Enula ha la valigia sempre pronta per viaggiare per trovare i suoi nuovi posti in quel mondo che vorrebbe prendere e riparare con la sua voce suadente e potente allo stesso tempo che graffia e accarezza il cuore.

La scrittura per lei è una necessità sviluppata in seguito ad eventi che hanno segnato indelebilmente la sua ancora giovane vita e cantare è il suo modo di esorcizzarli.