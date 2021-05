Testo Llorona. Enula pubblica oggi il nuovo brano che fa parte del suo primo EP Con(torta), in uscita venerdì 21 maggio.

Testo Llorona di Enula



ahi ahi ahi como quiero

ahi ahi ahi como quiero

yo soy una mujer sola

no hay nadie que me toca

aprende de esta boca pa’

era incluso fuera de la cama pa’

yo soy una mujer sola

sin armas que no luchas

si tu me haces llorar

papi te puedes ahogar

te llevo a mi rio

sabes que estamos andando

el agua nos submerge pero puedo navigar

qué vamonos al rio

tu toma un buen respiro

el agua me submerge

pero puedo respirar y

yo te aprieto ya con mi fuerza

y te beso te quito el aire

te doy el nombtr

que yo quiero

te llamo como quiero, como quiero hai

como quiero ahi X3

te llamo como quie

te llamo como quie

ahi ahi ahi como quiero

ahi ahi ahi como quiero

yo soy una mujer sola

te acuerdas de la historia

te digo una cosa pa’ shhh

yo soy la llorona

te llevo a mi rio

sabes que estamos andando

el agua nos submerge pero puedo navigar

qué vamonos al rio

tu toma un buen respiro

el agua me submerge

pero puedo respirar y

yo te aprieto ya con mi fuerza

y te beso te quito el aire

te doy el nombtr

que yo quiero

te llamo como quiero, como quiero hai

como quiero ahi X3

como quiero

te llamo como quiero como quiero ah

te busqué por todo mi tiempo

y me dejaste al olvido

oh oh oh

ah como quiero ah X 2

te llamo como quie, como quiero ah

ah como quiero ah X 4

te llamo como quie, como quiero ahginger

ahi ahi ahi

como quiero

ahi ahi ahi

como quier0

papi es que me hiciste daño

lo entendiste?

el tiempo se fue y no regresa

quisiera que vivimos en universos complétamente diferentes

Traduzione

ahi ahi ahi come amo

ahi ahi ahi come amo

io sono una donna sola

non c’è nessuno che mi tocchi

impara da questa bozza pa’

era persino fuori dal letto pa’

io sono una donna sola

senza armi che non lotta

se tu mi fai piangere

papi può anche strozzarti

ti porto al mio fiume

sai che stiamo camminando

l’acqua ci sommerge ma posso navigare

dai andiamo al fiume

tu fai un bel respiro

l’acqua mi sommerge

ma io posso respirare e

io ti stringo con la mia forza

e ti bacio e ti tolgo l’aria

ti do il nome

che voglio io

ti chiamo come voglio, come voglio hai

come voglio hai X3

ti chiamo come voglio

ti chiamo come voglio

ahi ahi ahi come voglio

ahi ahi ahi come voglio

io son una donnasola

ti ricordi della storia

ti dico una cosa pa’ shh

io sono la piangiona

ti porto al mio fiume

sai che stiamo camminando

l’acqua ci sommerge ma posso navigare

dai andiamo al fiume

tu fai un bel respiro

l’acqua mi sommerge

ma io posso respirare e

io ti stringo con la mia forza

e ti bacio e ti tolgo l’aria

ti do il nome

che voglio io

ti chiamo come voglio, come voglio hai

come voglio hai X3

come voglio

ti chiamo come voglio come voglio ah

ti ho cercato per tutto il mio tempo

e mi hai lasciato nel dimenticatoio

oh oh oh

ah come ti amo x 2

ti chiamo come vo, come voglio ah

ah come ti amo x 4

ti chiamo come vo, come voglio ah

ahi ahi ahi

come voglio

ahi ahi ahi come voglio

papi il fatto è che mi hai fatto del male

l’hai capito?

il tempo se n’è andato e non ritorna

vorrei che vivessimo in universi completamente diversi