Nel corso della puntata di Amici trasmessa da Canale 5 lo scorso 12 dicembre, i telespettatori hanno conosciuto per la prima volta Enula. La concorrente è entrata in sfida contro Letizia, cantante lirica che è riuscita a battere senza troppi problemi. Dalla sua parte Enula ha avuto un brano inedito davvero molto forte intitolato Auricolari.

Proprio alla luce dell’immediatezza del pezzo, Enula è riuscita nel suo scopo. La concorrente è dunque entrata nella scuola, occupando proprio il banco che per le ultime settimane era stato di Letizia, che se ne è andata in lacrime.

Qui sotto trovate l’audio e il testodi Auricolari di Enula!

Clicca qui per scoprire tutte le curiosità su Enula!



Testo

e c ho le stelle sul soffitto

da quando ci sei te

e ti immagino vicino che più

vicino di così non c’è

sulle note di unn pianoforte

sulle sedie di un aeroporto

così vicino così lontano

che non so quando torni quando parti

e oggi ha nevicato fiocchi e tu

con la neve dentro gli occhi con la gola che fa male surreali

per quanto hai riso di me delle mie fisse coi problemi

dele tue con fli schemi

i lamenti quando mi chiamo non ti senti

quando mi sbraccio e non mi vedi che ti dico di metterti

un paio di occhiali e mi rispondi che ti bastano dueali

nascondo il mio mondo con due auricolari

ti ho dato il mio mondo ce lo hai fra le mani, fra le mani

storie diverse ma sogni uguali che ci portano via

che ci portano via

e da noi

nascondo il mio mondo con due auricolari

ti ho dato il mio mondo e ce l’hai fra le mani

storie diverse ma sogni uguali e collezioniamo le emozioni sui nostri ripiani

titani prima degli Olimpi

forse primordianli

che colorano la terra come indiani

nella terra come tu li pari

leggeri ma potenti come uragani che ci portano via

che ci portano via

da noi