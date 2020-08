Emma Watson è venuta in vacanza in Italia a Positano: ecco le foto!

Nonostante la dilagante emergenza Coronavirus, ci sono state tantissime star internazionali che hanno deciso di fare un salto nel nostro paese per le ferie 2020! Fra queste troviamo anche una delle nostre attrici preferite, la bravissima e bellissima Emma Watson!

Emma Watson è venuta in vacanza in Italia: ecco dove si trova!

Se nei giorni scorsi a farci visita era stato Harry Styles (ecco le sue foto in Italia!) adesso è Emma Watson ad aver scelto l’Italia come location per le sue vacanze estive. Emma, per l’occasione, ha deciso di passare un po’ di tempo nella splendida Positano, perla della meravigliosa costiera Amalfitana, in provincia di Salerno.

Nei giorni scorsi, i paparazzi hanno pizzicato l’attrice indimenticabile interprete di Hermione Granger in una caletta di Positano, mentre si godeva il sole, il mare e un meritato relax.

Emma non è sola, in questi giorni di piena estate. Insieme a lei, infatti, vediamo ritratto in foto anche alcune amiche. Sembra in ogni caso che Emma stia passando questi giorni anche con Leo Alexander Robinton, il suo nuovo fidanzato. Emma, che ha ufficializzato la relazione lo scorso aprile, sembrerebbe fra l’altro avere intenzioni molto serie. Pare infatti che l’attrice abbia già presentato il fidanzato a tutta la famiglia!

Qui sotto trovate tutti gli scatti di Emma Watson in vacanza nella nostra splendida Positano!

Emma Wats0n paparazzata in vacanza a Positano – 07.08.20 pic.twitter.com/Gmq2cG8ZTS — Emma Watson ITALY (@EmWatsonITALY) August 12, 2020

Emma Watson paparazzata in vacanza a Positano – 07.08.20 pic.twitter.com/BLRfFS5sAo — Emma Watson ITALY (@EmWatsonITALY) August 12, 2020

Emma paparazzata in vacanza a Positano – 03.08.20 pic.twitter.com/qUBo55i8Zc — Emma Watson ITALY (@EmWatsonITALY) August 12, 2020

Emma paparazzata in vacanza a Positano – 04.08.20 pic.twitter.com/As9JWEkkts — Emma Wats0n ITALY (@EmWatsonITALY) August 12, 2020







Le foto fanno riferimento allo scorso 4 e 5 agosto. Non ci è dato sapere, almeno per ora, se Emma abbia deciso di rimanere nel nostro paese ancora qualche giorno e se si trovi ancora in Italia.