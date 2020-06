E alla fine anche Emma Watson ha parlato. L’attrice britannica, che sappiamo essere molto attiva nell’ambito dei diritti delle donne, ha scritto nelle scorse ore un tweet in risposta alla vicenda J.K. Rowling.

Clicca qui per comprare tutta la saga di Harry Potter!

Come saprete, infatti, la Rowling, autrice della saga di Harry Potter, si è espressa di recente in termini transfobici su Twitter. In particolar modo, l’autrice ha voluto esprimere i suoi dubbi e preoccupazioni su un certo tipo di attivismo trans. Con una lunga lettera, la Rowling ha voluto da un lato difendere i diritti della comunità ma dall’altro prenderne le dovute distanze. Del contenuto della lettera ne abbiamo parlato qui.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are.

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020