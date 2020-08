In una recente intervista concessa a The Hollywood Fix, Bryce Hall, uno dei membri più amati della Sway House, ha parlato chiaro e tondo del suo rapporto con Addison Rae.

Della presunta relazione segreta fra i due tiktoker (per molti sarebbe un segreto di pulcinella, in realtà) vi avevamo parlato qui su Ginger Generation. Di recente, i due erano stati visti insieme per le strade di Los Angeles mano nella mano, scatenando la curiosità dei più curiosi.

L’avvistamento losangelino, in ogni caso, non è nemmeno stato l’unico. Nelle scorse settimane Bryce Hall e Addison Rae sono stati visti spesso insieme e hanno passato molte serate in (dolce) compagnia reciproca.

Bryce, successivamente, aveva pubblicato una foto molto tenera in compagnia di Addison Rae. Lo scatto sembrava (il condizionale è d’obbligo) rendere “Instagram official” la loro tanto chiacchierata relazione.

Lo scatto ha ovviamente fatto impazzire i fan. Ma qual è la verità? In che rapporti sono davvero Bryce Hall e Addison Rae?

Bryce Hall parla di Addison Rae: ecco tutta la verità sul loro rapporto

Nell’intervista a Hollywood Fix, in ogni caso, Bryce Hall si è sentito in dovere di chiarire la situazione. Lui e Addison sono semplicemente degli ottimi amici e sono rimasti in ottimi rapporti.

Proprio qualche giorno fa, Bryce aveva messo mano a Twitter, citando Addison, per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. La ship “Braddison” insomma non ha davvero senso di esistere, nonostante gli indizi ci lasciassero intuire il contrario.

Una cosa è certa: se i due dovessero stare insieme sarebbero veramente una bella coppia! Non trovate anche voi?

braddison is the definition of confusing wym https://t.co/4bc1KrZOPE — Bryce Hall (@BryceHall) August 3, 2020

Qui sotto potete recuperare l’intervista dove Bryce Hall mette le cose in chiaro riguardo al suo rapporto con Addison Rae!