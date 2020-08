Simon Cowell: incidente in bicicletta per l’ex manager dei One Direction

Simon Cowell, l’ideatore di X Factor Uk nonché genio dietro al successo degli One Direction, si è dovuto operare nei giorni scorsi alla schiena a causa di un brutto incidente! OMG! Ma che cos’è successo esattamente?

Incidente a Simon Cowell: ecco cos’è successo!

È presto detto. In base a quanto riferito la rivista Variert, citando una fonte vicina al produttore, Simon Cowell si sarebbe ferito mentre era in sella alla sua bici elettrica. Ecco cos’ha dichiarato il suo portavoce al magazine:

Si è fatto male alla schiena ed è stato portato in ospedale. Sta bene, è sotto osservazione ed è nelle migliori mani possibili.

L’incidente per il 60enne magnate della musica internazionale è avvenuto in prossimità della sua villa a Malibu, in California.

Tutto è bene quel che finisce bene insomma? Diciamo di sì, anche se a causa della caduta Cowell è stato costretto a passare qualche ora in ospedale. Qui il produttore è stato sottoposto ad un’operazione alla schiena, che si era rotto in diversi punti. Una brutta caduta, insomma, e non esattamente una passeggiata.

Per fortuna, in ogni caso, Simon Cowell sta ora bene e si sta riprendendo dall’incidente.

A poche ore dal fattaccio, il manager ha messo mano a Twitter per tranquillizzare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Con un pizzico di sana ironia che non guasta mai!

Ecco i tweet di aggiornamento da parte di Cowell:

Ecco un piccolo consiglio: se compri una bicicletta elettrica, prima di salirci per la prima volta leggi il manuale. Mi sono fratturato parte della schiena. Grazie a tutti per i vostri messaggi d’affetto!

Some good advice…

If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time.

I have broken part of my back.

Thank you to everyone for your kind messages. — Simon Cowell (@SimonCowell) August 10, 2020

Nel tweet successivo Cowell ha poi tenuto a ringraziare anche tutto il personale medico dell’ospedale per la gentilezza e la professionalità dimostratagli.