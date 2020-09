La notizia più bella di ieri in assoluto! Arriva con un paio di adorabili scatti pubblicati su Instagram la conferma che Ashley Tisdale è incinta! OMG!

L’attrice statunitense, diventata celeberrima per il ruolo della svampita Sharpay in High School Musical, ha annunciato via social la sua prima gravidanza. Su IG Ashley Tisdale ha pubblicato due foto in compagnia del marito, con le mani sul pancione. E con gli occhi a cuoricino!

Ecco le prime foto di Ashley Tisdale con il pancione!

In breve tempo, il nome di Ashley Tisdale si è fatto spazio fra i trending topic a livello mondiale, arrivando persino in prima posizione in Italia. Sono infatti ancora in tanti, tantissimi i fan ad essere legati ad Ashley, sia per il suo personaggio in HSM sia per la sua amicizia con Vanessa Hudgens, con la quale è da sempre una queen del Coachella.

A proposito di Ashley Tisdale, conoscete già il marito Christopher French?

Ecco chi è Christopher French, il marito di Ashley!

Cristopher e Ashley si sono conosciuti per la prima volta nel 2012. Sono rimasti fidanzati per circa 8 mesi e si sono sposati l’8 settembre del 2014. Vanessa Hudgens, una delle migliori amiche di Ashley, le aveva persino fatto da damigella di nozze.

French è un compositore musicale ed è molto legato al mondo dello spettacolo, ha lavorato infatti per molti film e serie tv. In particolare, fra i suoi progetti troviamo la colonna sonora della serie di Freeform Young & Hungry, alla quale Ashley ha lavorato come produttore esecutivo. Inoltre, il marito di Ashley ha scritto la musica di The Dead Girls Detective Agency.